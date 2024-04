Entre la fe y la tragedia: “La noche que luché contra Dios” llega a los cines de Argentina

El cine argentino se prepara para el estreno de "La noche que luché contra Dios", una película que aborda una temática filosófica y dramática centrada en la historia de la AMIA y en personajes contemporáneos y bíblicos.

Ivan Aballay: “Es difícil competir desde el fin del mundo, pero logramos poner a Córdoba en el mapa”

Rodrigo Fernández Engler es el autor y director de este nuevo largometraje inspirado en hechos reales que relata las experiencias de un joven médico (Tomás Kirzner) y un pastor (Luciano Cáceres), cuyas historias transcurren en tiempos históricos diferentes.

"Tenemos a un Benjamín médico residente, que por una serie de situaciones se escapa, se va. Por el otro, tenemos a un Jacob, quien huye tratando de salvar su vida. Ambos escapan de algo, huyen, y ambos en algún momento tienen que enfrentar su destino", indicó Rodrigo Fernández Engler.

La trama sigue a Benjamín Sheinberg, un médico recién graduado que comienza su residencia en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Justo cuando empieza esta nueva etapa, estalla una bomba en la AMIA, cobrando la vida de 85 personas. Este suceso lo afecta profundamente y decide partir hacia Israel. Allí, junto a Rubén, un viejo amigo de su abuelo, experimenta un viaje particular que lo sumerge en la antigua historia de Israel, identificándose con el milenario personaje de Jacob.

"Si bien el atentado a la AMIA no me tocó de cerca, siempre fue un tema que me llamó la atención. Sobre todo porque a 30 años de aquel suceso, el problema sigue impune. Me interesaba mucho poner sobre el tapete el tema. Es la primera vez que se hace una ficción sobre la AMIA", relató Fernández Engler.

Córdoba: salas de teatro independiente en peligro de extinción

El guionista y productor también llevó a cabo otros proyectos similares, centrándose en hechos reales de una Argentina contemporánea y queriendo experimentar y representar vivencias religiosas-espirituales. Otros filmes: "Cartas a Malvinas", "Soldado Argentino sólo conocido por Dios", "Primera Expedición al Polo Norte 20162" y "Yo, traidor".

Dos relatos en uno

"La noche que luché contra Dios" fue un proyecto muy ambicioso y complejo. Con una duración de aproximadamente 103 minutos, se filmó en dos países (Argentina e Israel) y en dos idiomas (español y hebreo antiguo). Aunque el proyecto comenzó a tomar forma en 2022, llega a los cines argentinos para su estreno este jueves 4 de abril de 2024.

"Se filmó en la ciudad de Córdoba y en la localidad de Calera. En Salsacate, Traslasierra, se recreó la mayor parte del desierto de Israel. Luego se filmó un poco en Israel, en Jerusalén y en otras locaciones", detalló el director.

"Había muchas cosas que podían salir mal. Era un riesgo hacerla de época: con el vestuario, el maquillaje, los animales, que se hablara en hebreo antiguo. Fue muy desafiante, pero por suerte logramos esta gran historia que hoy se estrena en los cines", agregó.

Desde la tragedia de la AMIA hasta los dilemas existenciales de los personajes, el director nos sumerge en un viaje a través de la historia y la espiritualidad, buscando respuestas en lugares inesperados y tiempos distantes.

Además, el director comentó que, más allá del fuerte peso de los hechos reales, la película fue pensada con un enfoque educativo, con la intención de ser proyectada en escuelas como recurso pedagógico. "Es muy histórica. Hay una idea más adelante de proyectarla en algunas escuelas con fines educativos", explicó.

Un fuerte relato con una fuerte estética

Además de destacarse por un guion envolvente y una narrativa cautivadora, este largometraje se distingue por la meticulosa atención prestada a los encuadres, el tecnicismo y la estética visual. Los elementos visuales no solo complementan la trama, sino que también adquieren un protagonismo propio, convirtiéndose en elementos narrativos que enriquecen la experiencia cinematográfica. Los lugares y edificios representan más que meros escenarios; se convierten en personajes en sí mismos, contribuyendo a dar vida y profundidad a la historia.

"Las locaciones, los paisajes, los decorados son protagonistas y deben ser cuidados y retratados como los actores y protagonistas", agregó Fernández Engler.

Estreno en todos los cines

Antes de llegar a los cines de todo el país, "La noche que luché contra Dios" contó con una avant premier que se hizo con los familiares de fallecidos en el atentado de 1994 y sobrevivientes.

"Las devoluciones fueron preciosas, dentro de lo que es una historia triste. Cuando terminó, hubo mucho silencio y no uno que significa que aburrió la película o que no gustó, es de los que te dejan regulando, los que te interpelan, los que te hacen reflexionar".

Finalmente, Rodrigo recomendó ver la película en repetidas ocasiones, ya que está repleta de secretos, referencias y detalles ocultos. “Es muy distinta y extraña, en el buen sentido”, concluyó Rodrigo Fernández Engler.