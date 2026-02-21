Ercole Felippa: “El orden macro era necesario, pero quedan muchas tareas pendientes en lo microeconómico”

En un contexto marcado por la desaceleración del consumo y la reconfiguración del escenario económico argentino, el sector lácteo enfrenta el desafío de sostener crecimiento, inversiones y competitividad. Desde esa perspectiva, Ercole Felippa, presidente de Manfrey, analiza el presente de la empresa y del rubro, con foco en el impacto del poder adquisitivo, los costos estructurales y el proceso de apertura económica.

El dirigente empresario sostiene que el orden macroeconómico era imprescindible para estabilizar la economía, pero advierte que la agenda pendiente ahora se traslada al terreno micro: presión impositiva, litigiosidad laboral y condiciones de competencia. En diálogo con este medio, detalla además los planes de expansión, exportaciones y automatización que la compañía proyecta para 2026.

—¿Cómo está hoy Manfrey y cuáles son las metas para 2026?

—La empresa no es ajena al contexto macroeconómico argentino y sufre la caída general del consumo. Sin embargo, cerramos el último año con un crecimiento cercano al 9,5% respecto de 2024. Ese rebote recupera parte de la caída previa, pero todavía seguimos por debajo de los niveles de 2023. El principal desafío sigue siendo la pérdida de poder adquisitivo.

—¿Cómo impacta la caída del consumo en la empresa?

—La baja del consumo es generalizada en toda la economía. En nuestro caso, afecta directamente porque trabajamos con productos de primera necesidad. La principal variable competitiva hoy son los costos: producción, logística y eficiencia de la cadena de suministro. En este contexto, la agenda de competitividad es central.

—¿Qué estrategias están aplicando para atravesar este escenario?

—Estamos enfocados en mejorar eficiencia y reducir costos en toda la cadena. Hoy, con una macroeconomía más estable, quedan en evidencia muchos aspectos que antes no se veían y que obligan a trabajar más sobre la competitividad. Ningún mercado, ni interno ni externo, admite ineficiencias.

Germán Daniele: “Hay farmacias que están al borde de cerrar porque no pueden reponer medicamentos”

—¿Ve una recuperación del consumo en el corto o mediano plazo?

—Por ahora la mejora es muy leve. El desafío es consolidar la estabilidad macro y avanzar en reformas que reduzcan costos estructurales. Entre ellos, la litigiosidad laboral y la presión impositiva, que impactan directamente en los precios al consumidor.

—¿Qué opina de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional?

—Es fundamental generar condiciones para reducir la informalidad laboral, que supera el 40%. Se trata de crear empleo nuevo sin afectar derechos existentes. En términos generales, el Gobierno puso énfasis en el ordenamiento macroeconómico, que era necesario, pero todavía quedan muchas tareas pendientes en lo microeconómico.

—¿Cómo analiza la apertura económica?

—La Argentina estuvo cerrada durante muchos años y necesita abrirse. El problema es que la apertura debe ir acompañada de reformas estructurales para competir en igualdad de condiciones. El objetivo es competir, pero con reglas similares a las de los productos importados.

—Volviendo a la empresa, ¿cuáles son los principales proyectos de inversión?

—La principal inversión es la finalización del segundo módulo del tambo robotizado, que estará operativo entre mayo y junio. Esto implica migrar animales a un sistema totalmente automatizado. También proyectamos crecer alrededor de un 10% a 12% este año.

—¿Cómo está la estrategia exportadora?

—Exportamos a México, países limítrofes como Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia, además de Estados Unidos y mercados de África. Seguimos analizando nuevos destinos, pero hoy estamos priorizando abastecer correctamente los mercados actuales.

—¿Qué productos elabora hoy Manfrey?

—Tenemos una amplia familia de productos: leche en polvo, quesos, crema, dulce de leche, leche larga vida, leche fluida, yogures, postres y flanes.

—¿Qué participación tienen en el mercado?

—A nivel nacional es difícil dar un porcentaje porque nuestra presencia es más fuerte en el centro y norte del país. En esas regiones la participación es significativamente mayor que el promedio nacional.



