Está estancado el número de exportadores de Córdoba desde hace una década

Esta semana se desarrollaron en Córdoba las acciones de cierre de las octavas Jornadas de Comercio Exterior que tuvieron lugar durante el mes de mayo y desde donde se analizó la actualidad del mercado, se ponderaron oportunidades de negocios, se y se profundizó sobre el daño que dejó la pandemia y la reconfiguración de un sector clave.

Desde el oficialismo provincial se destacó que Córdoba es el 15% de las exportaciones del país ya que durante el 2021, las exportaciones provinciales fueron cercanas a los US$ 11.200 millones. Y la balanza comercial sería superavitaria ya que las importaciones rondaron los US$ 2.200 millones.

Las primeras conclusiones llegaron en el marco de un panel donde se estudió “El impacto de la pandemia en la gestión de exportaciones de la Provincia” y en el que participaron referentes de la actividad. El diagnóstico quedó claro: al margen de la recomposición paulatina de la actividad y de una recuperación de los envíos al exterior en términos de volumen y valor hay todavía numerosos “palos en la rueda” para las empresas que buscan vender a clientes externos.

Fue uno de los puntos que abordó Cecilia Serena, del Centro de Despachantes de Aduanas de Córdoba. La ejecutiva remarcó que se mantienen varios frentes de inconvenientes, principalmente para la importación de insumos. “Podemos clasificarlos en tres grupos. Tenemos barreras que pertenecen a Bloqueos CEF, por los análisis, requisitos y exigencias sobre la capacidad económico y financiera de las empresas; los Bloqueos LNA, vinculados a las dificultades que se presentan por las licencias no automáticas y los Bloqueos en giros de divisas, que tienen relación con los cupos en el Sistema integral de monitoreo de importaciones (SIMI). Pero no solo tenemos dificultades para importar, también para exportar. Tenemos dificultades y trabas con la exportación de granos como soja, maíz y garbanzo donde muchos ejecutivos se encuentra con la exigencia de documentación extra para hacer el seguimiento de trazabilidad de los productos. Eso ha generado muchas demoras, incluso con camiones cargados frenados 10 días. Ya se están haciendo las gestiones para bajar esos tiempos”, detalló.

Por su parte, Matías Rocha, presidente de la Asociación Cordobesa de Agentes de Carga subrayó las dificultades que aún persisten en los envíos vía carga aérea.

“Para entender el nivel de cómo sigue resentido el comercio exterior vía cargas aéreas en Córdoba hay que repasar lo que pasó en los últimos años. Y ahí vemos que en 2019 se enviaron por esta vía 1,3 millón de kilos, eso bajó en 2020 a 662 mil kilos en un contexto de pandemia donde la mayoría de los vuelos dejaron de mantenerse. En 2021 seguimos cayendo porque la oferta aérea no se había recuperado y tuvimos envíos por 368 mil kilos. Y en lo que va del 2022, si bien está normalizándose la conexión aérea venimos muy mal. En el primer trimestre tuvimos envíos de solo 144 mil kilos. Si esa tendencia se mantiene vamos a estar en un año con envíos por debajo del año 2020 que fue el primer año de pandemia”, comentó el ejecutivo.

Estancados. Hay otro dato que habla de las complejidades del entramado del comercio exterior y de las complicaciones de la actual coyuntura para hacer crecer el musculo exportador. Desde hace una década, la cantidad de firmas exportadoras se mantiene estable. Algunas se suman, pero otras desisten y el número ronda las 700 firmas. En gran parte son pymes, que no superan el 20% del volumen exportado desde la provincia. La tajada más grande se concentra en multinacionales o grandes compañías locales de producción primaria o agroindustrial.

En diálogo con PERFIL CORDOBA, Roberto Rosotto, presidente del ProCórdoba se explayó sobre estos puntos y reconoció que mala gestión de la Nación, lejos de ayudar, dificulta la performance exportadora de provincias como Córdoba.

-¿El número de empresas exportadoras ha crecido o se mantiene?

-El número de empresas en comercio exterior ha crecido porque nosotros hacemos un trabajo para incentivar a las empresas a que se interesen en el comercio. Lo que está bastante estable es el número anual de empresas exportadoras. Es un número que está alrededor de las 700 empresas y hace varios años que está en 700. Hay empresas que suben, otras que bajan pero el número general no cambia.

-Crece la exportación, pero no los exportadores.

-Exacto. Sube la cantidad exportada, no la cantidad de empresas. En algún momento el número de empresas exportadoras era mayor, era de 800. Fue entre 2008 y 2010, después comenzamos a caer con las diferentes crisis y ese número no se recuperó. Nosotros más o menos trabajamos con el 20% de la exportación cordobesa que es el número que explican las pymes. El otro 80% está concentrado en grandes compañías, que no están trabajando con el ProCórdoba y que están en el sector primario o las automotrices. Salvo cosas puntuales o las especiallities no trabajamos con el sector primario. Tratamos de ayudar a las empresas chicas a resolver algunas cuestiones que solas no pueden, como detectar clientes en el extranjero o ayudar en misiones comerciales.

-La carga aérea sigue muy mal.

-La carga aérea está vinculada con la disponibilidad de espacio que tienen las aerolíneas. Al no tener disponibilidad de espacio se restringe la capacidad de exportar por vía aérea. Aumentar las cargas aéreas ayuda a aumentar los vuelos de pasajeros y viceversa. En algún punto se venía logrando. Al no tener vuelos se complica y al no tener carga no se estimulan nuevos vuelos. Si no recuperas vuelos la carga no se va a recuperar.

-¿Dónde están viendo las mayores dificultades para operar?

-El tema del coeficiente que hacen sobre la capacidad financiera de las empresas y la cantidad de importaciones en virtud de las exportaciones históricas y todas esas mediciones que hace el Banco Central le está complicando la vida a las empresas. Sobre todo porque cuando se explica la situación se habilita, pero tienen que ir, hacer las gestiones. Genera trastornos. Pero las empresas están tan acostumbradas a que el Estado ponga miles de trabas para el comercio exterior que muchos lo toman como algo más. Hoy el ánimo es salir a exportar. Con dificultades, pero vamos a exportar. Tenemos eventos con mucha participación.

-¿Va a ser un año de crecimiento para las exportaciones?

En números, Córdoba tiene una participación importante y creciente. Éramos el 8%, hoy somos el 15%. El año pasado se hicieron envíos por más de US$11 mil millones. Creo que este año vamos a estar un poco por encima.

Oferta exportable

Una de las principales novedades que dejaron las Jornadas de Comercio Exterior fue el relanzamiento, por parte de la Agencia ProCórdoba de la plataforma www.exportadorescordoba.com, un directorio virtual de acceso público y gratuito, que incluye información de las firmas radicadas en la Provincia.

El mismo fue desarrollado y lanzado en 2012 por ProCórdoba, área dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de Córdoba. La plataforma “Exportadores de Córdoba” concentra actualmente la información de 2.199 empresas cordobesas. De ese total, 1.934 pertenecen al sector productor de bienes y servicios; 191 son firmas que brindan servicios conexos a la exportación y 74 son instituciones y organismos vinculados al ámbito del comercio exterior.