Milei en Córdoba: euforia entre legisladores aliados por discurso del presidente en la Bolsa de Comercio

Por cuarta vez desde que asumió como presidente, Javier Milei visitó Córdoba. Esta vez lo hizo para participar de la inauguración de la nueva sede de la Bolsa de Comercio que se ubica en el Parque Empresarial Aeropuerto. El libertario fue recibido por el gobernador Martín Llayora, y sobre el escenario brindó frente a unos 400 empresarios cordobeses, un extenso discurso de más de una hora, en el que repasó hitos de su gestión e hizo anuncios sobre los ejes en que se basará su gestión en el 2025.

Milei habló de baja del gasto público, de un próximo acuerdo con el FMI en el primer cuatrimestre del año que viene, de la salida del cepo, y de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

Milei en la Bolsa de Comercio de Córdoba: "Estamos negociando un acuerdo con el FMI para salir del cepo"

"Tenemos el mejor programa de estabilización de la historia. No tuvimos un plan Bonex ni un plan de control de precios. Tampoco fijamos el tipo de cambio. Nuestro programa de estabilización es más exitoso que el de la convertibilidad", señaló en uno de sus párrafos el titular del Ejecutivo Nacional.

Finalizada la alocución presidencial, algunos diputados y senadores cercanos a Milei dejaron sus impresiones.

Qué dijeron los cordobeses

El senador Luis Juez aseguró: “Creo que es un presidente que está extremadamente centrado en el tema económico. A mí me genera mucha esperanza. Hay cuatro o cinco indicadores que te permiten mirar la cosa con una mirada mucho más optimista”, indicó Juez.

“Es la primera vez que yo, por lo menos en los 40 y pico de años de política que llevo, que conoce de economía. Entonces, el tipo habla con conocimiento. Yo me junté a comer con él en marzo y él me decía estas cosas. Me hablabla de que el riesgo país iba a estar en 600 y pico de puntos, que íbamos a tener una inflación de 2 punto y medio. A mí me parecía que me estaba zanateando, y la verdad que son números que hoy se pueden corroborar”, agregó.

Por su parte el diputado Gabriel Bornoroni, Jefe de Bloque de La Libertad Avanza expresó: “Estoy muy conforme, o mejor dicho exultante con el discurso. Hizo varios anuncios muy importantes”, señaló el empresario.

“Argentina empieza a tener un panorama de claridad en el tema impositivo. Siempre tenemos un pie encima y de una vez para siempre se puede empezar a generar puesto de trabajo. Destaco también el anuncio de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, lo cual es importante para nosotros para para poder generar nuestra propia economía y generar que las empresas argentinas compitan con el mundo. También se habló de un anuncio vinculado a la energía nuclear, otro acuerdo con el FMI, salida del cepo en el 2025. Además es la cuarta vez que viene el presidente a Córdoba y eso es muy importante”, completó el diputado.