Fabio “La Mole” Moli, condenado: habló su exesposa y reveló que vivió 30 años de violencia

Luego del fallo que condenó a Fabio “La Mole” Moli a dos años y dos meses en suspenso, su exesposa Marta Galeano relató los años de sufrimiento por violencia que vivió junto al exboxeador en Villa del Rosario.

“Durante 30 años viví golpes. Siempre me golpeó. Me golpeaba y pensaba que era porque tomaba o era por celos. Mis hijos me decían que no lo denunciara, pero yo no mentí, conté toda mi verdad, lo que he vivido 30 años”, dijo la mujer en una entrevista en Radio Mitre Córdoba.

La “Negra”, como la conocen todos en Villa del Rosario y como la nombraba “La Mole” públicamente, explicó por qué le resultó tan difícil salir del círculo de violencia al que estaba sometida en su hogar.

“Quería que mis hijos estuvieran bien con su casa, traía mucho dinero, mis hijos mayores tenían familia y había que alquilar, era para que mis hijos estuvieran bien”, relató.

En otro tramo de la nota, Marta contó por qué hace un tiempo grabó un video en el que relativizó las acusaciones contra Fabio Moli: “Estuve en la casa de mi hija, del Polo de la Mujer me mandaron a la casa de mi hija más grande y cayeron los otros dos más grandes y me dijeron que tenía que grabar un video porque él estaba con Jorge Rial, me dijeron que lo tenía que hacer sino iba a perder trabajo. Y mi hija que tenía la nena chiquita y estaban todos me decía que lo grabe, hasta el día de hoy sigo arrepentida de eso. Les dije ‘ustedes saben la vida que tuve’, pero insistían que él iba a perder trabajo”.

Cuestionamiento al sistema

Marta Galeano también reveló que en la comisaría de Villa del Rosario le tomaban las exposiciones pero la desalentaban a denunciar a su esposo.

“Yo tuve muchas denuncias acá en Villa del Rosario y me decían ‘o lo dejas o te metemos presa a vos porque venís cada 15 días’, tapaban todo y nadie me ayudaba, solo hacía exposiciones porque no me tomaban la denuncia”, relató.