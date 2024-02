Federico Alesandri: “no sé si es una guerra, pero hasta hace poco (Llaryora y Milei) eran socios”

En la legislatura son días álgidos. Las bancas opositoras se unirán a acompañar a la provincia en el reclamo ante nación por la quita intempestiva del Fondo Compensador o más conocido como el subsidio al transporte. Pero algunos bloques marcarán sus diferencias, entre ellos Federico Alesandri.

El legislador kirchernista resaltó la curiosidad de los cordobeses, que hasta hace pocas semanas eran socios del presidente Milei y ahora se presentan como “enemigos”.

“No sé si el kirchnerismo es lo mismo que Milei, lo que sí tengo en claro es que hasta muy poquito (Martín) Llaryora era socio de Milei. En Córdoba tenemos una particularidad: Juntos por el Cambio y Hacemos por Córdoba son socios de Milei”, expresó Alesandri.

En cuanto a la quita de los subsidios al transporte, el ex intendente de Embalse sostuvo que le continúa resultando extraño que hoy se sorprenden por medias que ya las habían adelantado en plena campaña presidencial: “que hoy cacareen con medidas que Milei dijo que iba a tomar, como la eliminación de los subsidios, que iba a eliminar la obra pública, que iba a eliminar los aportes a las provincias, entonces no lo entiendo al gobernador. Para qué trabajó para el presidente y hoy se queja de lo que iba a hacer”.

“Nosotros hicimos una campaña contra Milei y nos dijeron que era una campaña del miedo, que eran mentiras y además el cordobesismo sostenía que la provincia tenía espalada económica muy importante y que no le hacía falta el aporte del Estado Nacional”, indicó.

Federico Alesandri apunta a una sola persona la responsable de la situación: el gobernador Martín Llaryora. Así mismo, no es la primera vez que la provincia se opondrá al gobierno nacional y transitará por veredas opuestas. El legislador recordó al ex gobernador José Manuel De La Sota como el primer dirigente Federal en oponerse a un presidente. “Hay que preguntarle a Llaryora ¿qué pasó? No sé si es una guerra, no creo que se le anime a una guerra. Los federales nos animamos a pelear por lo nuestros, como decía De La Sota: peleamos por Córdoba no por pelear. ¿Es un reclamo por los subsidios? Vamos todos juntos, pero Córdoba debe tomar medidas”.

Como todo el bloque opositor en la legislatura cordobesa pidió ajustar el presupuesto publicitario de la provincia. “No puede haber 27 mil millones de pesos en pauta publicitaria que muchos usan a título personal para mostrar la carita en todos lados como tampoco puede existir obra pública que se quede solo en la estética y no vaya al fondo de los problemas importantes de infraestructura.”