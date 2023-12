Femicidio en Córdoba: “Si no me ven, es porque me mató”

Una mujer, de 50 años fue asesinada a balazos en Córdoba y como supuesto autor del crimen detuvieron a su expareja.

Femicidio

El episodio ocurrió el lunes a la madrugada en calle El Salvador al 1.400 de barrio Residencial América de la capital cordobesa.

El hombre, de 35 años, habría discutido con la mujer y luego le habría efectuado dos disparos, según informó Mitre Córdoba.

La mujer se encontraba desaparecida desde hace unos días por lo que sus vecinos decidieron llamar a la Policía.

Hallazgo

El cuerpo sin vida fue encontrado esta mañana en el domicilio de la víctima por agentes de la División Homicidios.

De inmediato se realizó un operativo que terminó con la detención de la expareja de la mujer, de 35 años.





Detenido

Una versión indica que le secuestraron ropas que estarían manchadas con sangre, de acuerdo a lo precisado por la emisora.

Aún no se conoce cuál es la imputación del supuesto autor del homicidio.

Una vecina de la víctima señaló a El Doce que ésta le había advertido días atrás: “Si no me ven, es porque me mató”.