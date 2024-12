Fiestas de fin de año: Córdoba busca frenar la pirotecnia clandestina y promover eventos sin estruendos

Todos los años, la misma historia se repite: con la llegada de las fiestas, comienzan las campañas de concientización sobre los riesgos y el impacto del uso de pirotecnia en Navidad y Año Nuevo. Diversas organizaciones, grupos proteccionistas y autoridades difunden mensajes que alertan sobre los daños que estos productos pueden causar, tanto en personas como en animales. Sin embargo, cuando el reloj marca la medianoche y las familias brindan, el cielo se ilumina con una ola de fuegos artificiales, ignorando en muchos casos los llamados a la responsabilidad y la sensibilidad hacia quienes más sufren con estos estruendos

Un equipo compuesto por especialistas, miembros de organizaciones civiles y un legislador está a punto de presentar un proyecto de ley para regular el uso y la comercialización de pirotecnia sonora.

Esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de múltiples sectores, busca establecer un marco normativo que privilegie el uso de pirotecnia no sonora, con un enfoque en la protección de personas sensibles al ruido, como aquellas en el espectro autista, veteranos de guerra y animales.

Desde 2016, la Municipalidad de Córdoba implementó una ordenanza para limitar el uso de pirotecnia. Sin embargo, esta normativa es altamente criticada por su falta de eficacia práctica. La raíz del problema radica en que las ordenanzas municipales no tienen potestad para prohibir lo que no está expresamente restringido por una ley provincial o nacional.

La falta de una legislación clara y uniforme ha generado un vacío legal que deja expuestas a las ordenanzas municipales frente a acciones judiciales. Este es el caso de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (CAEFA), que presentó recursos de amparo contra municipios de provincias como San Juan y Mendoza, donde se implementaron normativas similares a las de Córdoba para regular el uso y comercialización de pirotecnia. En varios casos, CAEFA obtuvo fallos favorables.

Por si fuera poco, el comercio clandestino de pirotecnia sigue siendo un desafío, especialmente en las áreas más marginadas de las ciudades importantes. "En la mayoría de las localidades hay conciencia, el tema es en las grandes ciudades, ahí nos encontramos con problemas", precisó una fuente del palacio municipal a este medio.

"No hay tanto como antes, porque también hay una conciencia generada a través de las organizaciones, no porque exista una sanción; porque no la hay", continuó.

Hacia una legislación unificada

El proyecto de ley "Córdoba elige luces", impulsado por el legislador Juan José Blangino (Hacemos Unidos por Córdoba), busca unificar los criterios normativos en toda la provincia y reducir las diferencias entre las regulaciones municipales. Si bien algunas localidades prohíben la comercialización de pirotecnia, estas ordenanzas no siempre incluyen restricciones sobre su uso.

Entre los aspectos destacados de la propuesta están:

- Restricción de la pirotecnia sonora: Se permitiría solo aquella que no supere cortos decibeles, en línea con estándares de la ANMaC.

- Promoción de la pirotecnia visual: Se prioriza el uso de elementos lumínicos en eventos públicos y privados.

- Registro obligatorio para usos públicos: Se exigirá la manipulación controlada por personal capacitado.

- Sistema de sanciones y multas.

"Nosotros no queremos que se prohíba. Las prohibiciones generalizadas sabemos que generan o promueven la clandestinidad", indicó otra voz especialista en el tema.

La redacción del proyecto ha contado con la participación de organizaciones proteccionistas, empresarios del sector, áreas especializadas como la Brigada de Explosivos de la Policía de Córdoba y el Ministerio de Seguridad. También se prevé que los municipios sean las autoridades de aplicación, con facultades para sancionar y decomisar, en colaboración con la provincia.

"A nivel nacional no hay una regulación de este tipo. Nosotros podríamos dar el puntapié para que esto de un salto nacional. Puede haber otras legislaciones provinciales similares, pero con estas características y este detalle lo dudo", explicó Blangino.

Aunque actualmente el debate sobre el uso de la pirotecnia se centra en las fiestas de fin de año, la legislación apunta a regular otros eventos donde también se emplea pirotecnia sonora. Entre estos destacan los eventos deportivos en el estadio Mario Alberto Kempes, espectáculos musicales de gran magnitud, shows y situaciones como reclamos gremiales y manifestaciones.

Próximos pasos y desafíos legislativos

El proyecto, que retoma y mejora una iniciativa presentada en 2021, ya cuenta con el interés de diversos bloques legislativos y se espera que ingrese para debate antes de fin de año. No obstante, su tratamiento podría aplazarse hasta 2025, dada la saturación de la agenda legislativa actual.

"Esta ley aporta reglas de juego claras. Venimos trabajando con el ejecutivo con las áreas especializadas en eso. Tiene un lindo grado de avance y consenso. En estos días, buscamos sumar a más personas. La idea es que sea una ley que podamos seguir mejorando", concluyó el legislador.