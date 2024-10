Fuerte cruce entre Adela Arning y Salibi por el sueldo de la actual intendenta de Mendiolaza

La intendenta de Mendiolaza Adela Arning (macrista a ultranza) y su antecesor en el cargo, el radical líbero Daniel Salibi protagonizaron un fuerte cruce sobre el salario de la jefa municipal que es más alto que el del gobernador, según afirmó el ex jefe municipal. El duelo verbal entre ambos dirigentes comenzó a partir de una denuncia penal de Arning contra Salibi por supuesta defraudación, ya que un vecino entregó al municipio dos terrenos para pagar una abultada deuda por tasas y servicios.

Primero fue consultado Salibi por esta denuncia, y la negó en forma rotunda. Ante preguntas de los periodistas del programa Punto y Aparte de radio Punto a Punto (90.7), dijo que los terrenos fueron aceptados como dación de pago, pero que no eran desagües como afirmó la liberal y que no fueron sobrevalorados al momento de concretarse la operación. Algunas fuentes de la ciudad del departamento Colón también adujeron que el ex intendente aceptaba diverso tipo de bienes para saldar deudas de tasas y servicios.

También aseguró Salibi que Arning se fijó un salario de cinco millones de pesos mensuales y también remarcó que a sus principales funcionarios políticos la intendenta les estableció una remuneración de 3,5 millones de pesos cada 30 días. En ese contexto, el exintendente acusó a la actual jefa del municipio y a su equipo de trabajo de no saber gestionar.

El sueldo de Adela

Concluida la participación de Salibi habló la miembro del PRO, quien rechazó en forma categórica la acusación. Dijo que no era cierto que ella tuviera ese ingreso y subrayó que ponía a disposición su recibo de sueldo que asciende a 2.8 millones de pesos.

La actual funcionaria contó que ella redujo el salario en la Municipalidad y no estaba errado en su cálculo. En ese sentido, manifestó que si se hubieran hecho los ajustes a partir de lo que ganaba Salibi, sí habría llegado a esa cifra cinco millones). También consignó que le bajó el sueldo a sus funcionarios.

Relató que está al día con los salarios y que solo el último mes debió pagarlo en dos veces, pero que la obligación ya fue cumplida.

También descalificó a su antecesor por los terrenos que recibió en parte de pago de un deudor al decir que esos lotes eran el desague del country 4 Hojas que no tenía la laguna de contención usada generalmente en caso de precipitaciones importantes.

El radical líbero justificó sus 6 mandatos consecutivos en la Municipalidad de esa ciudad del departamento Colón. Además, reconoció que sigue perteneciendo a la planta de empleados permanentes, pero que se encuentra con licencia y no percibe salario alguno. Usó esos argumentos para defenderse y considerar que es absolutamente válido que siga ligado a la comuna. Dijo que entró hace más de 30 años y que atendía el teléfono y ocupó diversos cargos hasta llegar a ser intendente durante 24 años.

Otro dato interesante de las entrevistas lo aportó Arning al hablar de su salario. Dijo que iba a referirse a lo que le achacó Salibi a pesar que la cuestión no figuraba entre los temas acordados para la entrevista, lo cual es una falacia. Nunca se convino con ella ni con sus asesores hacer una nota listando los temas a tratar, más allá que se haya mencionado la denuncia contra Salibi como tema disparador.