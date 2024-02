Fuerte suba en las boletas de Epec en Córdoba por decisión de Nación a partir de febrero

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba informa que la Secretaría de Energía de la Nación determinó un incremento en la factura de luz del 60% para el sector de la población que actualmente no recibe subsidios y alcanza al 40% de los usuarios.

Al mismo tiempo, el gobierno nacional dispuso una suba de entre el 80 y el 90 por ciento para los comercios y pequeñas industrias, ya que además de la suba tarifaria, también dejarán de percibir el subsidio sobre el costo de la energía.

El aumento comienza a regir con los consumos del mes de febrero y los usuarios lo verán reflejado en la factura del mes de abril.

Este incremento ajeno a EPEC alcanzará a los usuarios residenciales incluidos dentro del grupo N1 de la segmentación, que comprende al sector de mayores ingresos que ya no goza del beneficio del subsidio a la energía eléctrica. Mientras, los usuarios incluidos dentro de la tarifa general y de servicios, que reúne a los comercios de cercanía (carnicerías, heladerías, quioscos), no sólo serán alcanzados por la suba tarifaria sino que además, ya no percibirán el subsidio sobre el precio de la energía.

A través de la resolución 7/2024 la secretaría de energía dictaminó un aumento en el costo estacional de la energía de un 120% para el período comprendido entre los meses de febrero y abril de corriente año.

Cabe recordar que la factura de luz tiene tres componentes: Costo de la Energía Estacional, que lo determina la secretaría de Energía de la Nación; el valor agregado de distribución, que es el costo que EPEC cobra por transportar y distribuir la energía en la provincia; y los impuestos.

El costo de la Energía Estacional, monto que determina el gobierno nacional, tuvo un incremento del 156,82% en el período enero 2023 – febrero 2024. En el mismo plazo de tiempo, el componente de la factura que cobra Epec, que se llama Valor Agregado por distribución, tuvo una suba del 75,02%, muy por debajo de la inflación interanual, cuyo porcentaje se ubicó en el 239%.