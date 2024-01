Gladys Florimonte sobre la temporada teatral en Carlos Paz: “vos ves que hay gente, pero eligen a qué espectáculos ir”

Durante una entrevista en el programa “Intrusos en el Espectáculo” con Florencia de la V, Gladys Florimonte, reconocida actriz y comediante argentina, compartió detalles sobre el comienzo de la temporada en Carlos Paz.

Florimonte, actualmente protagoniza la obra “Dos Locas de Remate” junto a Nazarena Vélez de miércoles a domingo en el Teatro Candilejas de Carlos Paz.

“No podemos quejarnos porque la verdad que estamos muy bien. Por ahí Nazarena dice, ‘yo necesito mucho más’, pero estamos viviendo un momento tremendo del país en donde no hay plata. Con eso están remando todos los elencos”, explicó.

Por ahora, Mar del Plata destrona a Carlos Paz de la mano del espectáculo de Fátima Florez

En el contexto de una “atípica” temporada en Carlos Paz, la actriz señaló que las audiencias, aunque presentes, seleccionan cuidadosamente a qué espectáculos asistir.

"Vos ves que hay gente, pero eligen a qué espectáculos ir. Es un día a día. Hay muchos que te dicen 'no podemos entrar porque no tenemos acceso a esa plata'. Son $11 mil - $13 mil, a algunos se les hace difícil".

Ante la necesidad de llenar las salas, surge el dilema de aplicar distintos tipos de descuentos o promociones para atraer mayor cantidad de público.

"Yo prefiero tenerlo vacío y no que gente me mire gratis", acotó Florencia de la V.

Aunque es común entres las producciones plantearse reducir precios cuando la temporada no acompaña, el problema que se presenta es que las audiencias se acostumbren a buscar este tipo de promociones y no estén dispuestas a pagar el precio “real” de las entradas.

Los intendentes Passerini y Accastello crearán la Universidad Libre del Ambiente en Villa María

El espectáculo de Flavio Mendoza en Córdoba

El productor y artista argentino, presentó su espectáculo "Circo del Ánima" hace algunas semanas en la ciudad de Córdoba. En palabras de Florimonte: "no se puede comparar con nada. Está fuera de competencia, te rompe la cabeza. Es Cirque du Soleil en Argentina".

“Menos mal que no está en Carlos Paz porque si no no nos deja gente”, bromeó la artista.