Gobernabilidad en jaque, el escenario con altas probabilidad de ocurrencia que ve el establishment

Ayer comenzó oficialmente el tiempo de lo que para muchos puede ser la recta final. Con el inicio formal de las campañas presidenciales los bunker, asesores y estrategas entraron en tiempo de descuento para lo que puede ser un 22 de octubre con ganador instaurado o la posibilidad de subirse a un ring que solo dos contrincantes compartirán.

Por la estela de las PASO, en La Libertad Avanza creen que tienen las chances de consagrarse en primera vuelta, y en el peor escenario se ven claramente como una de las fuerzas que disputará el ballotage. La lógica indicaría que la campaña debería distanciarse poco de lo bien que se ejecutó hasta ahora y que en todo caso el desafío será hablar más a los que no votaron ese día y reforzar la estructura de fiscalización para el 22-O.

Las cartas de Juntos por el Cambio y de Unión por la Patria ya están dándose vuelta. Por el lado del oficialismo el Plan Platita, reforzado con una narrativa que enarbole todo lo que podría costar un gobierno de la oposición –campaña del miedo- y contener el embate de los durísimos datos que llegarán gentileza del Indec. Atención a dos fechas: 13 de septiembre y 12 de octubre son los días en que el organismo que comanda Marco Lavagna deberá comunicar el Índice de Precios al Consumidor. Se descuenta que estará en dos dígitos, en ambas comunicaciones.

En Juntos por el Cambio ya comenzaron a verse pinceladas de la nueva estrategia: guiño puesto hacia la izquierda para tomar algo del carril del centro y posicionar a una Patricia Bullrich des derechizada, intentando no perder tono en sus propuestas de seguridad y combate a la delincuencia, que son su fuerte. La confirmación de Carlos Melconian y el apoyo del think tank que conforma la Fundación Mediterránea terminaron por mostrar una propuesta muy contundente en términos de equipo y masa gris trabajando en pos de enderezar la macro. Que eso “monetice” traccionando nuevos votos es otro tema.

“Vemos todo muy complicado. En algún punto parece que estamos viendo el plan residual que tenía Macri, que estuvo fantaseando en algún momento con una propuesta que encuentre a Milei y Vidal juntos, que no convalidó ninguno de los socios y terminó con Juntos por el Cambio muy mal. Milei logró pararse frente a eso, pero vemos muy difícil que gobierno con su estilo, porque Milei está solo, pero quiere estar solo. Y el tema es que si estas solo, en este país, chocas. Y con él chocamos todos. Y ahí se termina convirtiendo en la llave para que vuelva Cristina”. La reflexión del ejecutivo de una compañía norteamericana con sede en Córdoba tiene muchos puntos en contacto con lo que se quedaron comentando varios empresarios que participaron del acto de Bullrich con Melconian en el ex Sheraton. “Melconian es muy hábil, pero difícilmente te genere un cambio de chip en el votante joven de Milei”, razonó un empresario.

“La excentricidad y extravagancia de Milei, al que no le conocemos gestión alguna, sumado a la carencia de una estructura política que lo contenga y apoye pone en serias dudas el nivel de gobernabilidad que pueda llegar a tener. Milei está sostenido por el entusiasmo y la esperanza del voto joven y por el voto desencantado de aquellos que siendo menos jóvenes se lanzan a la aventura idílica de lo desconocido. Esto no alcanza para garantizar gobernabilidad. Milei puede transformarse en la vía más rápida que tiene el oficialismo actual para volver al poder en no mucho tiempo”, dice una parte del mensaje escrito que envió a su red de contactos un comerciante del sector agrícola de Córdoba.

El interrogante. El economista y consultor José Siaba Serrate disertó esta semana ante empresarios y ejecutivos convocado por la firma S&C Inversiones y también puso foco en la gobernabilidad como el elemento central para los próximos meses y para un eventual gobierno encarado por la figura de Milei.

“El gran interrogante que han introducido las PASO es básicamente el de la gobernabilidad. Al colocarlo a Milei en la posición de posible ganador, más que una preocupación por sus ideas y planes el punto es que la gobernabilidad en la gestión es un elemento duro y puede ser el elemento decisivo. Milei tiene una agenda, pero no tiene la posibilidad de hacer cumplir esa agenda. ¿Al votante le importó? Para nada. Puede no ser un freno para llegar a la presidencia, pero cuando uno llega esto importa. Está muy claro que la falta de equipo para gobernar es su gran debilidad”, remarcó.

Y amplió: “Pensemos en Alfonsín, que cuando ganó era Gardel y tenía un gran apoyo y tenía una agenda muy clara de reformas y no pudo aprobar las leyes de reformas sindicales. Ahí empezó a perder musculo su gobierno y empezó una cuesta que todos sabemos cómo terminó. Hoy Milei es una especie de llanero solitario, uno lo ve solo, resuelve solo, manejó su campaña solo y le ha ido muy bien así, pero no se puede gobernar en soledad”.

En su planteo Siaba Serrate desplegó algunas ideas clave para lo que viene:

-“Con la dinámica que llevamos después de las PASO el país va a estar en una situación de altísima inestabilidad el 10 de diciembre. La incertidumbre política va a ser un elemento importante. A diferencia del proceso de 2015 donde la bomba se le traspasó a Macri prolijamente y había una gran confianza en esa transición por lo que venía, ahora viene todo lo contrario”.

-“Está claro que no se puede hacer política y no se puede cambiar el status quo si no se tiene el control de la voluntad del Congreso. Usar la democracia plebiscitaria tiene límites y pueden ser muy restrictivos si no se tiene control y apoyo legislativo, de los sindicatos, de los partidos, de los medios, de las calle”.

-“El peronismo desplazado del poder puede ser una oposición formidable”.

-“El interrogante clave es qué capacidad legislativa tiene el gobierno nuevo, para ejecutar su plan y en un extremo, para defenderse de un eventual juicio político cuyas probabilidades crecen en la medida que haya un descontento, que el votante advierta que voto una cosa y los resultados son distintos. Si uno no tiene un tercio de los legisladores está sujeto a la posibilidad de un embate, de un juicio político y una destitución. Si el ganador es un candidato muy llamativo como Milei esto va a volver a estar en la palestra”.

-“La capacidad de gestión es otro elemento importante y ni Milei ni su partido han tenido oportunidad de demostrar. Es un elemento muy fuerte, aun si uno quisiera dejar las cosas como están. Y más si uno busca llevar adelante una agenda de reformas sobre los cuales no hay antecedentes. Es muy difícil cambiar el estatus quo en la Argentina. Uno puede tener el acceso a Balcarce 50, pero eso no alcanza para ejecutar la agenda que la gente votó”.

-“Sintetizaría la campaña de Milei con mucha analogía a la de Menem, esto de seguir un liderazgo que dice que no va a defraudar, aun cuando no sepamos cómo se va a llevar adelante la reforma. Al electorado la gobernabilidad no le parece muy importante, para el votante es más importante lo que Milei ha transmitido, como la dolarización, el cierre del Banco Central y la decisión de ir por la casta”.

-“Cuando Milei dice que va a hacer un ajuste más profundo que el que pide el FMI y dice que a ese ajuste lo va a pagar la política no están los números que avalen esto. Como va a hacer el ajuste a la casta si no tiene el apoyo de la casta para hacerlo. De todas las promesas que hemos visto creo que vamos a ver algo muy distinto. El Plan Moto sierra tiene letra chica y no explica bien todo lo que dice”.

-“No es la primera renovación que hemos visto y los renovadores de hoy terminan siendo parte de la misma política de siempre, una vez que acceden al poder y se involucran al poder”.

-“Para hacer la dolarización, como lo fue para hacer la Convertibilidad, es necesario una serie de cambios como la reforma del Estado, flexibilización del mercado laboral, apertura de la economía, y entran las cuestiones pertinentes de la gobernabilidad y conseguir apoyo para aprobar esas reformas. El problema es que de Milei no sabemos las cuestiones básicas de corto plazo, como va a hacer para aprobar presupuesto o ejecutar un plan de estabilización de la macro hasta que se llegue a la dolarización. Esa es la fuente de la incertidumbre que vemos hoy”.

Macro en ebullición

El camino hacia octubre y luego a diciembre presente un terreno ríspido, por lo dañado que está la economía argentina. En esa línea, para Siaba Serrate es claro que la devaluación sin plan disparó la nominalidad y no sirvió para corregir el atraso real. Así, plantea que muy probablemente el mes de agosto termine en inflación de 11% o 12% y septiembre de hasta el 14%, algo que podría bajar si se congelan precios regulados.

Para el consultor, en la medida que el gobierno no consiga activar un segundo tramo del swap de China lo que cabe esperar es además, una presión cambiaria en ascenso.

“Acá hay elementos muy complicados. ¿Qué le falta a esta campaña? Un Rodrigazo en gestación y las negociaciones paritarias pueden hacer de este proceso un fogonazo todavía mayor. ¿Qué le falta a la campaña? Una corrida de depositantes, como en algún punto incitó Massa. También están los riesgos de anunciar una dolarización de forma anticipada cuando uno no tiene dólares, porque puede fogonear la corrida contra el peso. Hay incertidumbre en estado de ebullición, con algunas declaraciones de Milei sobre la política exterior. Pero la incertidumbre sobre la gobernabilidad es el elemento más potente”.