Gotti y la conquista del desierto

Calama es considerada la capital de la ‘Gran Minería del Cobre’ en Chile. La población urbana de la comuna de Calama, gira en torno a la minería y a los servicios

que requieren las empresas que operan en la zona y los obreros y sus familias. Por tal motivo, tras la consagración de Cobreloa, sus futbolistas fueron a celebrar a las minas. Y uno de los más requeridos para los saludos y las fotos fue el cordobés Gustavo Gotti, quien marcó 13 goles para que los ‘zorros del desierto’ regresaran a Primera división, luego de permanecer ocho años en el ascenso.

Cobreloa es considerado el cuarto grande de Chile, ya que acumula ocho títulos en la Primera División chilena y dos subcampeonatos en la Copa Libertadores (1981 y 1982). Había descendido en 2015 y en varias oportunidades se quedó en las puertas del retorno. Sin embargo, la semana pasada en una final para el infarto, consiguió el campeonato y el ascenso que revolucionó a la región de Antofagasta.

El elenco naranja había llegado puntero a la última fecha con 51 puntos, junto a Santiago Wanderers. El elenco de Gotti visitaba a Rangers de Talca y Wanderers hacía lo propio con Iquique, que marchaba tercero con 49 unidades. Cobreloa ganó 2-1 (el primer gol fue convertido por Gotti) y Wanderers perdió 2-3. Los goles que definieron los resultados de ambos partidos se marcaron en los minutos finales.

“Fue increíble el momento en el que terminó el partido, justo con un gol, con la gente metiéndose en la cancha y todos llorando. Fue una sensación increíble, el pecho se me cerraba de la emoción”, relata Gotti bien en cordobés, porque la tonada no se le va, aunque ya lleve más de seis años jugando en Chile y esté afónico de tanta celebración. Sobre la definición siempre hay algo para agregar: “Fue tremendo, porque los partidos fueron muy luchados todo el año, pero a los dos últimos juegos los ganamos al final, en la última jugada y fue increíble. Fue un desahogo”.

El diálogo de PERFIL CÓRDOBA con el ‘Tanque’ se produce cinco días después de la conquista, pero sigue eufórico y pletórico de alegría. Porque no fue fácil para él y su familia dejar el frío del sur de Concepción para ir al desierto de Calama. "Fue durísimo. Hoy lo pienso y fue realmente una locura, que gracias a Dios tuvo su compensación en los resultados”, dice y agradece el apoyo de su esposa Camila y sus hijos Alma y Bastian (quienes viajaron con sus mascotas India y Dora).

“Mi familia lo vivió de una manera increíble y emocionante. Se quedaron en Calama y estaban siguiendo ambos partidos. Por ende, estaban al tanto de que en cuatro minutos éramos campeones, después segundos, después jugábamos una final y luego terminamos siendo campeones. Por supuesto, cuando terminó estaban muy emocionados. Y también mi familia de Córdoba, que siempre me sigue y les estoy muy agradecidos, al igual que la familia de mi esposa”, narra el exjugador de la Gloria, donde jugó 135 partidos y convirtió 32 goles.

Gotti, que convirtió en los últimos dos juegos decisivos, dialoga luego de uno de los tantos eventos que hay en la comunidad por la celebración del ascenso. Aunque su presente son los festejos, todavía no sabe qué será de su futuro, debido a que su contrato con Cobreloa acaba de finalizar.

Hasta el momento, el delantero ha jugado 34 partidos en el club y convirtió 13 goles (incluyendo la Copa Chile). “La verdad es que no sé qué vendrá. Estoy esperando. Dios quiera que pueda firmar para jugar en Primera”, afirma y sabe que eso ya genera ilusión en Alta Córdoba, porque los hinchas de Instituto, club donde surgió y es muy querido, le hacen saber constantemente su cariño.

—¿Te enteraste que hinchas de Instituto festejaban tu conquista?

—Al no tener redes sociales de muchas cosas no me entero. Pero esta vez sí me enteré que mucha gente ‘gloriosa’ me estaba acompañando. La verdad es increíble que el pueblo ‘glorioso’ me siga teniendo presente. Es una satisfacción y una alegría inmensa.

—¿Es tu mejor momento en Chile?

—Creo que estoy en un gran momento. Si bien tuve otros buenos, en éste el equipo entero acompañó. Entonces vale doble el momento.

Trayectoria

◆ Instituto

◆ Las Palmas

◆ O’Higgins

◆ Deportes Temuco

◆ Unión San Felipe

◆ Deportes Santa Cruz

◆ Fernández Vial

◆ Cobreloa