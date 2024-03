Guardia Urbana: la oposición pone la lupa en los costos de los uniformes a una empresa nueva en el rubro

La oposición afirma que hay irregularidades en la compra de uniformes de la Guardia Urbana. La edil Elisa Caffaratti afirmó que la empresa que le vendió los uniformes a la Municipalidad de Córdoba fue constituida hace 9 meses pagando $100 millones por 400 uniformes con precios superiores a los que se pueden conseguir en el mercado.

La Guardia Urbana municipal comenzó a trabajar este lunes y ya cuenta con un escándalo. La cuestionada compra directa de la vestimenta de la nueva fuerza de seguridad originó un pedido de informes. “El intendente de Córdoba (Daniel Passerini) por contratación directa compró uniformes de la Guardia Urbana por $100 millones a una empresa constituida hace 9 meses”, expresó la presidenta del bloque radical en el Concejo Deliberante.

Caffaratti detalló que la empresa Yche S.A.S. vendió los uniformes a la Municipalidad. Los socios de la SAS son Sebastián Alejandro Aguilera y Fernando Alejandro Vich, con domicilio en la ciudad de La Calera.

“El capital social de la empresa es de $180mil y se encuentra en una situación irregular frente a Rentas”, remarcó la concejal.

Pese a que el nuevo sistema de seguridad fue implementado de manera urgente por el municipio para comenzar a paliar la ola de inseguridad, para la radical la compra no debía ser directa porque no había “urgencia”. “Acá claramente hay intencionalidad”, afirmó.

Una adjudicación rápida y directa

Fueron cinco días los que les demandó a la Municipalidad de Córdoba aprobar el trámite para contratar de manera directa a la empresa YCHE, una sociedad de acciones simplificadas creada hace 9 meses. El dato que llamó la atención, además de la celeridad, es su inexperiencia en el rubro, entendiendo esa afirmación en sus escasos meses de vida.

Uno de los dueños es Sebastián Aguilera, un ex policía con casi 12 años de servicio. Ingresó a la fuerza en marzo de 2012 y decidió dejar su trabajo justo en enero de este año, pocos días previos de conseguir la millonaria licitación pública.

El dato surge del expediente 5032 ingresado al Tribunal de Cuentas Municipal el pasado 22 de febrero y que determinó que se le contrate por $99.220.000; de los cuales $60.500.000 son en concepto de chombas, pantalones y accesorios de vestir y $38.720.000 para las botas.

La compra total fue por 400 chombas de piqué (50% algodón-50% poliester); 400 pantalones tipo cargo impermeables y con un detalle reflectivo en la botamanga y 400 botas de trekking con suela Phylon+Rubber. Se pagó por cada prenda $48.400; $102.850 y $96.800, respectivamente.

El 26 de febrero se inició el trámite en el TC por un pedido de la Secretaría de Seguridad y Prevención Comunitaria, que lleva la firma del secretario del área, Claudio Vignetta. Un día después se aprobó la nota de afectación preventiva del gasto por los $99.220.000.

Consultados al respecto, desde la dirección de prensa de la Municipalidad aseguraron: "Está todo en orden. El procedimiento está bien, el Tribunal de Cuentas no hizo observaciones en el expediente y la compra está en el marco de lo que corresponde".

Pero lo concreto es que en el expediente 5032/24 con fecha del 5 de marzo la contratación fue observada porque "no se especifica para quiénes está destinada la indumentaria" y porque "el marco legal empleado para esta contratación no demuestra de manera clara la urgencia como lo estipula la ordenanza 12.995". No obstante, el voto mayoritario permitió aprobar el trámite en el organismo de control municipal.

Para Caffaratti, otra de las irregularidades fue la situación irregular en Rentas de esta nueva empresa. "Comenzaron mal con la Guardia Urbana, adjudicando una compra directa a una empresa que no tiene antecedentes en el rubro, con una situación irregular en Rentas, que tiene un capital social de apenas 180.000 pesos y un objeto social amplio", denunció.

Esos precios son superiores a los de mercado. Un paneo rápido por el sitio de compras de la principal marca de ropa de trabajo del país muestra que hay chombas similares por $12.900, Pantalones por $26.500 y zapatillas por menos de $47.000.