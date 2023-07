Habló la madre de la chica que murió atacada por dos dogos: “Lo único que quiero es justicia”

Sofía, la madre de la chica que murió tras ser atacada por dos perros dogos en barrio Estación Flores de la ciudad de Córdoba, reclamó justicia por su hija.

“Mi hija ahora está en un ataúd y nadie me la va a devolver. Lo único que quiero es justicia. Me sacaron una parte de mi vida. Tiene hermanitos y están muy dolidos”, afirmó la mujer en declaraciones a El Doce.

Además contó que Trinidad era “una niña inocente”, “dulce con sus hermanos y con la gente”, y que les daba de comer a los perros de la calle.



Cuando se le preguntó si la adolescente caminaba habitualmente por la zona en la que fue atacada, respondió: “Ese domingo fue excepcional. Nunca solía frecuentar esa cuadra”.



Sofía aseguró que el dueño de los perros no se puso en contacto con ella ni con sus familiares. “No fueron capaces de dar la cara. Ellos están sentados en su casa y yo ahora en unas horas tengo que enterrar a mi hija”, agregó.

También relató que sus hermanos “todavía no saben” que Trinidad falleció. “Cuando llegue a mi casa tener que decirles a los hermanos que Trini no está. Ella amaba a sus hermanos”, indicó.

Reclamo

“Lo único que quiero es justicia y que vayan presos. A mí a mi hija nadie me la va a devolver, nadie me la va levantar de un ataúd. Ella tenía su sueño de ser maestra y psicóloga porque ella quería ayudar a la gente que no podía pagar un servicio o dar clases. Era su sueño y le arrebataron todos sus sueños”, concluyó Sofía.

El abogado querellante Carlos Nayi anticipó que pedirá que se impute al dueño de los animales por "homicidio simple con dolo eventual".