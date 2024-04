Horacio Berra, de la Construcción: “La mayor parte del ajuste la está pagando el sector privado”

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Córdoba, Horacio Berra, afirmó que “la mayor parte del ajuste la está pagando el sector privado” y que “está parada la construcción en general”.

Crisis

“Es un problema que tiene que ver con la problemática general del sector y de todos los sectores”, explicó Berra.

“El Índice Construya lo que mide son grandes proveedores de material. Esa gran caída no es sólo atribuible a lo que es obra pública. La realidad es que el tema es bastante más grave si lo ponemos en valor, no es solo el sector de la obra pública el que está complicado”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Además consideró que la situación “es bastante peor” ya que “muchas empresas tenemos obras en el sector privado que no está traccionando tampoco”.

“La economía completa vinculada con la construcción está parada. Ese 40 por ciento está parado”, precisó.

Preocupación

“Acá se ha caído todo el sistema porque a veces no solamente tracciona la obra de infraestructura, la inversión pública que es tan importante, una parte de la economía”, expresó Berra.

Y luego aclaró: “Pero hay otra parte tan importante que es la del sector privado, la gente que hace su casa, la gente de cámaras colegas que se dedican específicamente a la inversión de hacer construcciones para después vender y poner en el mercado”.

También enfatizó que “el sector está en un 60 por ciento y en definitiva es lo que está pasando en todos los sectores”. “Está parada la construcción en general”, recalcó.

“Hay provincias que de enero a enero la mano de obra cayó un 60 por ciento y todavía no entró febrero que fue el impacto más grande”, ejemplificó el empresario.

“Ojalá que esto sea para bien. Esperemos que rebote, pero los datos que estoy dando son los que se viven. Es muchísimo más grave”, insistió Berra.