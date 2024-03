Insólito: los concejales opositores en Oncativo no se presentaron en el acto de apertura de sesiones molestos por el horario

En la pasada apertura de sesiones del año en Oncativo se vivió una situación muy atípica. Los concejales de la oposición decidieron no presentarse para escuchar el discurso inaugural en el Concejo Deliberante. El motivo: el nuevo horario de las sesiones. Insólito.

El flamante intendente ganó las elecciones del año pasado y terminó con más de 30 años de gobiernos justicialistas. Al ser de otro color político, su principal desafío es “terminar con los privilegios y poner orden”, así lo aseguró en su discurso que solamente escucharon los ediles oficialistas.

El primer dato, también llamativo, es que ninguno de los mandatarios anteriores generó la costumbre de dar el mensaje inicial del año, rindiendo cuentas y planteando los desafíos del nuevo período.

“Desde el 83 en adelante que el intendente no da el discurso. Nos regimos por la Ley 8102, no tenemos carta orgánica propia. Pero eso no impide que se trabaje”, remarcó Nicolás Filoni.

Sorprende, pero todo es nuevo en Oncativo. El lunes 4 de marzo a las 19.30, el mandatario dio su mensaje ante los ediles oficialistas, autoridades de la localidad, funcionarios y algunos vecinos. No todos, había tres sillas vacías, correspondían a los ediles de los dos bloques de la oposición: Hacemos Unidos por Córdoba y Somos Más Vecinalistas (María Elena Scaramuzza, Adrián Gallo y Marina Prenna).

Este martes, fue el primer debate del nuevo concejo, tampoco se presentaron. La justificación la dieron sin pudor: “son horarios que llevamos a los chicos a la escuela o desarrollamos actividades personales”. Lo expresaron en un comunicado que firmaron de manera conjunta.

Pese al reclamo por el horario, desde el oficialismo indicaron que la contadora Prenna (edil de HUxC) durante los últimos 12 años fue tribuno de cuentas y ese organismo sesionó siempre a las 14h, horario al que ahora se rehúsa a aceptar.

“Vamos a terminar con los privilegios, a poner orden y control”, parece una frase ya reñida pero que en Oncativo tiene un valor mucho más profundo.

“Fueron muchos años, 32 años de muchos privilegios. La Municipalidad le cortaba el pasto a privados y no se cobraba, a los conocidos no les labraban las multas y siempre eran los mismos proveedores a quienes se les compraba los insumos”, relató Filoni que promete cambiar las cosas.

El mensaje del intendente

Uno de los pasajes sobresalientes del discurso de Nicolas Filoni fue la presentación de la deuda del Municipio al momento de asumir en diciembre. Según sus cálculos asciende a $ 410 millones, actualizada. Son obligaciones no pagadas con proveedores, maquinarias rotas (regadores), arreglos en el Hospital (tenía tapado el pozo negro) o en el caso de los laboratorios que cortaron la venta.

El intendente reconoce que la deuda recibida declarada alcanzaba los casi 111 millones de pesos de deuda, pero detectaron los $67 millones en una auditoría interna.

“Teníamos dos caminos el lunes 11 de diciembre: buscar culpables o bien, arremangarnos y ponernos a trabajar, esto último es lo que hicimos”, remarcó.

Anunció la baja del impuesto automotor y en paralelo a lo que pasa a nivel nacional, adelantó que no es tiempo de “hacer anuncios y generar grandes expectativas en este contexto económico sería muy poco serio de nuestra parte”.

Qué dijeron los concejales opositores

Los ediles que faltaron al acto de apertura de sesiones explicaron que en la sesión preparatoria llevada a cabo el 27 de febrero, se estableció -pese a su disidencia- que los días y horarios de las sesiones serían los lunes a las 14, pero sostuvieron que lo definido no se plasmó en el acta respectiva por lo que “luego, de manera intempestiva y a través de un mensaje de WhatsApp se nos notifica que ese acuerdo se deja sin efecto y que las reuniones serán los martes a las 14”.

Los concejales asumieron como “irrespetuoso” el proceder del bloque mayoritario y fundamentaron que “el horario y día de las sesiones deben ser accesibles para los ciudadanos”, considerando que el mejor horario sería después de concluida la jornada laboral.

Al mantenerse la decisión adoptada por el voto mayoritario del bloque oficialista, a través de un comunicado de prensa, Scaramuzza, Gallo y Prenna, informaron que decidieron “no participar” de las sesiones “hasta tanto esta situación se modifique”, asegurando que mientras dure su ausencia en el Concejo, atenderán personalmente a los vecinos en el Recinto los días martes a las 19.30h.