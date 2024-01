José Palazzo: “Una de las mejores cosas que me pasó en los últimos diez años fue haber dejado la cocaína”

El creador del Cosquín Rock confesó que hace “diez años que dejó la cocaína” y que en ese período no tuvo “recaídas, ni ganas, ni problemas”. Las declaraciones de José Palazzo fueron realizadas en el ciclo de entrevistas de Tatiana Schapiro, en Infobae.

Palazzo precisó que “cuando tenés la posibilidad de vivir en un mundo como el que vivimos, donde hay muchas personas que consumen, decís: ¡Huy, qué bueno! De la que zafé…Es como ver a una persona enyesada. Cuando entendés todo lo que sucede, cuando ya lo viviste, cuando pasaste momentos muy malos, por más que creías que eran muy buenos, y cuando ves el tiempo perdido, estás lejos de extrañarla”.

El productor cordobés añadió que “hasta el día de hoy, todos los martes voy a la clínica donde tengo terapia y cuando termina la sesión hago mis tests y se los mando a mi vieja, que se pone feliz”. Y añadió: “No tuve ningún problema serio de adicción, pero tenía la adicción. No le fallé a mi familia, no le fallé a mis hijas, no llegué tarde a reuniones, no cancelé cosas; simplemente, extinguía mi tiempo libre en eso”.

José Palazzo se sumó a la comitiva de Llaryora en Estados Unidos para potenciar la Economía Naranja

“Cuando tomé la decisión, tuve que cambiar un montón de cosas y mis prioridades ahora pasan por otro lado. En estos 10 años nunca más probé. Jamás. No tuve ni recaída, ni ganas, ni problemas”, sostuvo Palazzo en una parte de la entrevista.

-Alguna vez, hablando de la droga, me dijiste: “Era una especie de amiga que me acompañaba en algunas fiestas, después pasó a ser una socia en mis emprendimientos y no sé en qué momento compró la empresa y yo empecé a trabajar para ella”. Una definición fuerte.

-Una definición clarísima de lo que es la cocaína. Una de las mejores cosas que me pasaron en los últimos diez años fue haber dejado la cocaína. Primero, porque me hacía perder muchísimo tiempo, y somos efímeros: tenemos poco tiempo. Cuando pienso el tiempo que perdí, en mis ratos libres… me arrepiento mucho. Tuve momentos con experiencias bárbaras, no te lo discuto, pero en el momento en el que muchos de tus proyectos giran en torno a eso, es porque ya no la manejás vos. Mi tiempo se lo regalaba a esta maldición, y no volverá a suceder. Al que esté en ese plan, le recomiendo buscar ayuda porque no tiene que ver sólo con la salud: tiene que ver también con la libertad.