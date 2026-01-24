José Porta: “lo que más necesitamos es estabilidad, porque podemos planificar un país mejor”

En un escenario económico desafiante, Porta Hnos. atravesó 2025 con una estrategia clara: eficiencia operativa, fortalecimiento del liderazgo interno e innovación aplicada al negocio. La empresa, con fuerte anclaje industrial en Córdoba y proyección internacional, consolidó su posicionamiento en proteínas vegetales, abrió nuevos mercados y se prepara para un 2026 marcado por lanzamientos, inversiones y expansión internacional.

En esta entrevista, José Porta, presidente de la compañía y quinta generación al frente de la empresa fundad en 1882 (es la octava más antigua de todo el país), repasa los hitos del año, el impacto del contexto económico y las apuestas estratégicas que vienen. Porta fue uno de los nominados en el rubro “El CEO del Año”, en el Empresario del Año de Punto a Punto, junto a María Belén Mendé (Siglo 21) y Martín Zuppi (Stellantis).

—¿Cómo describiría el 2025 para Porta Hnos. en términos de producción, ventas y consolidación de negocios?

—El 2025 fue el año de la eficiencia inteligente. Fue un año en el que nos enfocamos con mucha disciplina en optimizar procesos. El contexto nacional, desde marzo, no ayudó: hubo reducción de márgenes y de volumen, sumado a tensiones en la cadena de pagos. Aun así, cerramos con niveles de producción similares a 2024, con un leve crecimiento. En materia de consolidación, trabajamos intensamente en fortalecer el liderazgo de nuestro equipo gerencial, preparándonos para los proyectos estratégicos que vienen.

—¿Cuáles fueron los principales hitos del año pasado en cuanto a innovación, desarrollo de productos y expansión de mercados?

—Podemos marcar tres grandes hitos. Uno, fue la innovación dentro del propio equipo directivo, incorporando nuevas metodologías de trabajo y sumando inteligencia artificial en distintos procesos de gestión y operación para tomar decisiones más precisas y eficientes: innovar también es transformar cómo lideramos. Otro hito fue la consolidación global en proteínas vegetales. La participación en IFFA Alemania fue determinante: fuimos la única empresa cordobesa con stand propio, lo que permitió abrir nuevos mercados para nuestra línea de proteínas vegetales y reforzar nuestro posicionamiento como referentes en ingredientes de origen vegetal. Además, realizamos nuestras primeras exportaciones al mercado africano, que representa una oportunidad estratégica para la expansión internacional. En productos de consumo, con Casalta lanzamos vinagre de manzana orgánico y vinagre de arroz, alineados con una demanda creciente de productos saludables y de calidad.

—¿Hubo algún logro o desafío particular que haya marcado el año para la compañía?

—Ser pioneros es parte de nuestro ADN, y a veces implica llegar al mercado antes de que esté preparado. Este año fuimos los primeros en el mundo en certificar la Declaración Ambiental de Producto (EPD) para uno de nuestros desarrollos de proteínas vegetales. Es una certificación internacional que mide siete impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, entre ellos la huella de carbono. Es un hito que nos posiciona internacionalmente y reafirma nuestro compromiso con la calidad, la transparencia y el impacto positivo.

—¿Cómo impactó el contexto económico nacional y global en el negocio de Porta?

—Desafíos hubo muchos, pero una empresa argentina con 143 años de trayectoria está acostumbrada a atravesar ciclos. A nivel nacional, sentimos el impacto del bajo consumo, las altas tasas y la falta de previsibilidad. Aun así, mantenemos una mirada optimista sobre lo que viene. En el plano global seguimos compitiendo con el mundo. China presiona con precios muy bajos, pero aun así logramos abrir nuevos mercados. Ese crecimiento reafirma nuestro propósito: pasar de exportar toneladas de granos a exportar kilos y gramos de productos con alto valor agregado, generando más trabajo calificado en Argentina.

—¿Qué visión tiene sobre el futuro del sector industrial y agroindustrial argentino?

—El potencial es enorme. Con acceso a financiamiento, la industria y la agroindustria pueden escalar muy rápido. Argentina tiene talento, conocimiento, innovación y una demanda global que valora la calidad y la trazabilidad.

—¿Qué rol cumple la internacionalización en la estrategia de crecimiento de Porta?

—Apostamos fuertemente a que la exportación sea el motor del crecimiento futuro. Creemos que la internacionalización es el camino para escalar nuestro impacto como empresa certificada B, llevando al mundo productos, soluciones de ingeniería y desarrollos que expresan lo mejor de la producción argentina.

—¿Cuáles son los principales proyectos o líneas estratégicas para 2026?

—El 2026 será un año de lanzamientos y de mayor innovación en proteínas vegetales. Vamos a profundizar nuestra línea de ingredientes y proteínas vegetales, donde vemos una enorme oportunidad de agregar valor al país. Además, lanzaremos nuevos productos de consumo masivo con el sello de innovación, calidad y triple impacto que nos caracteriza.

—¿Prevén nuevas inversiones o desarrollos tecnológicos en plantas o en el negocio de alcohol?

—Siempre invertimos en eficiencia: es parte del ADN industrial de Porta. Analizamos críticamente cada proceso para identificar oportunidades de innovación tecnológica y mejora continua. Tenemos algunos proyectos para seguir creciendo en los próximos años, propios y para terceros, y esperamos poder materializarlos en 2026.

—¿Qué expectativas tienen para el mercado interno y externo el próximo año?

—En el mercado nacional somos optimistas. Lo que más necesitamos como sociedad es estabilidad: con estabilidad crecemos todos y podemos planificar un país mejor. En el mercado externo queremos seguir expandiéndonos, abriendo nuevos destinos y llevando productos y desarrollos industriales argentinos, en un mundo que cambia rápidamente y con nuevas reglas de juego.