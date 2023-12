Jóvenes armaron un “Gran Asado Argentino” para 150 chicos en Córdoba

La “Asociación Para Los Pibes” concretó un asado solidario en donde reunió a más de 150 personas. Fue el pasado domingo en barrio Comercial, en el extremo sur de la capital cordobesa. Regalos, juegos y 40 kilos de carne fueron distribuidos en un evento libre de tintes políticos.

El cura K que les niega alimentos a los votantes de Milei

Lo que comenzó como una propuesta de un influencer anónimo en Twitter, en el año 2020 y en plena pandemia, se transformó en la “Asociación para los Pibes”, una entidad solidaria que busca cambiar la realidad de niños en situación de vulnerabilidad en Córdoba.

El domingo volvimos a creer que una Argentina distinta es posible, y que sólo el amor al prójimo nos va a salvar. Aprendimos que la única solidaridad válida es la que se da de manera libre, voluntaria y espontánea. Todo lo demás es sarasa. Gracias por este #AsadoParaLosPibes 💛💙 pic.twitter.com/rADSCuuH2e — ParaLosPibes (@ParaLosPibesCba) December 19, 2023

“Intentamos sembrar una semilla. Es muy difícil cambiar la vida de todos los chicos pero queremos que tengan un lindo recuerdo y pasen un buen momento”, comenta Augusto Montamat, fundador de la Asociación.

“Un asado para la gente necesitada”

Hace unas semanas, el padre Francisco Olveira, presidente de la Fundación Isla Maciel, solicitó a los votantes de Javier Milei que no se acercaran al comedor y mucho menos utilizaran los servicios que presta la fundación tras el triunfo de Javier Milei en las urnas.

“Quiero pedirles a los votantes de Milei coherencia y por tanto que no se acerquen desde mañana al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada”, expresó el sacerdote en sus redes sociales.

Padre "Paco" Olveira: "El Papa no tendría que venir a un país donde el presidente lo demoniza"

Ante esta situación, un grupo de jóvenes de La Libertad Avanza decidieron “darle una lección” a Olveira y organizaron un “Gran Asado Argentino” para la gente que más lo necesita”, sin distinciones políticas. “El cura Francisco Paco Olveira decidió que si sos pobre y votaste a Milei no tenés más derecho a un plato de comida. Vamos a darle una lección a este muchacho. Vamos a organizar una colecta para realizar un Gran Asado Argentino para la gente necesitada. Con todos. Si votaste a Milei, vení. Si votaste a Massa, vení también. No vamos a hacer diferencia ideológica cuando el estómago está rugiendo”, expresó en redes el usuario @Gordodan_, organizador de los asados.

Hoy cerramos el año como deberían cerrarlo todos los niños, con la panza llena y el corazón contento ❤️



Tuvimos nuestro décimo #AsadoParaLosPibes y fue todo un éxito! 🤩



150 almas degustaron el sabor de la solidaridad ✨️



Hoy descubrimos que el amor tiene forma de asado 😍 pic.twitter.com/XFx8G9c1P5 — ParaLosPibes (@ParaLosPibesCba) December 17, 2023

Tras iniciar con la colecta, en el primer día, lograron recaudar más de $10.000.000 e incluso, recibieron la felicitación de Marcos Galperín, empresario y fundador de Mercado Libre. “Ahí fue mi donación, excelente iniciativa”. Con todo lo recaudado, se llevó a cabo el asado en Buenos Aires y se compraron diversos productos para los comedores. Además, Dan decidió destinar una parte del dinero a la “Asociación para los Pibes”.

De organizar un asado, a conformar una asociación

Montamat y su equipo llevaron adelante cinco asados consecutivos durante 2020 con la ayuda de Dan, extendiendo la iniciativa a barrios, merenderos y comedores de Córdoba y alrededores.

Posteriormente, el influencer conformó la asociación: “un influencer anónimo (Dan) propuso realizar asados en distintas provincias y en plena pandemia. Yo, desobedeciendo las órdenes del gobierno, me sumé y comencé a recorrer los barrios de Córdoba. Organice cinco asados consecutivos. Todo esto empezó en redes y se fue sumando muchísima gente. Si bien perdimos contacto con Dan, después yo le robé el nombre de ‘Asado para los Pibes’ y armé la Asociación para los Pibes’”. Consecutivamente se realizaron asados desde el 2021, siempre de manera independiente y colaborando con 10 merenderos en simultáneo.

A pesar de la tormenta que azota al país, hoy se hizo un nuevo #AsadoParaLosPibes en Córdoba con los amigos de @ParaLosPibesCba con el dinero que sobró de lo que USTEDES donaron para el asado de la gente que el Cura Paco dejó afuera.



La tormenta pasará, y Argentina será grande… pic.twitter.com/guFln85S8t — DAN (@GordoDan_) December 17, 2023

“El año pasado hicimos una caravana con los Reyes Magos, fue por muchos barrios y todo financiado por dinero de nuestros bolsillos”, dijo el fundador de la asociación.

Tras unos años sin contacto, la Asociación y Dan unieron nuevamente sus caminos. El evento más reciente reunió a más de 150 personas y se llevó a cabo en barrio Comercial, en el extremo sur de la capital cordobesa. Regalos, juegos y 40 kilos de carne fueron distribuidos en un evento libre de tintes políticos: Montamat destaca que la asociación busca transmitir valores patrióticos sin implicaciones políticas.

“El asado que hicimos el domingo, no tiene nada que ver con Javier Milei ni con la política. Queremos una argentina distinta. Elegimos fechas patrióticas para hacer los asados. Me disfracé muchas veces de San Martín y Belgrano. Además, comenzamos a recorrer los comedores con veteranos de Malvinas. Queremos transmitir los valores de la patria, pero repito, el dinero que nos destinó Dan, no lo usamos de manera partidaria ni política”, concluyó.

Las redes sociales de la organización para contactarse: @paralospibescba en Instagram, X (ex Twitter) y Facebook.