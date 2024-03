Juan Pablo Quinteros: “El presidente Milei exacerba la violencia urbana con su discurso"

La violencia discursiva de los dirigentes políticos tiene efectos en la sociedad. Esa invectiva que exhibe a diario el presidente Javier Milei fue duramente cuestionada por el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, quien resaltó su antagonismo a esa postura al procurar “tender puentes” con políticos santafesinos de otro signo partidario, en el marco de la violencia narco en Rosario.

“El presidente muchas veces genera una violencia absolutamente innecesaria. Es el que tendría que llevar paz, mesura y tranquilidad porque no podemos pedir orden y paz social desde un discurso violento”, manifestó Quinteros en barrio Ciudad Evita, una de las zonas más conflictivas de la capital provincia, donde este jueves hubo allanamientos por diferentes delitos, detenidos y secuestro de armas.

El funcionario se explayó ante la pregunta porque considera que la agresión discursiva de los dirigentes repercute directamente en la exacerbación de la violencia urbana en las calles: “Cuando nosotros tenemos una dirigencia política que se agrede permanentemente después no nos preguntemos por qué hacia abajo se derrama semejante nivel de intolerancia”.

“Si uno desparrama un discurso de intolerancia en la sociedad claramente va a exacerbar esa intolerancia, por eso actualmente una discusión entre vecinos muchas veces termina a los tiros. Habría que cambiar algunos métodos, en general de la política y particularmente de quien tiene la máxima magistratura del país”, reprochó.

Puentes

Quinteros estuvo el miércoles en Rosario, donde se reunió con su par, el ministro santafesino Pablo Cococcioni, tras la seguidilla de hechos violentos que suscitaron en la ciudad portuaria: el crimen de un playero y las nuevas amenazas hacia el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Todo vinculado economías ilegales, como el narcotráfico.

“Mientras muchos están cavando trincheras siguiendo en el discurso de la intolerancia, nosotros estamos demostrando que tendemos puentes, por eso estuvimos en Santa Fe hablando con un ministro de otro signo político para expresarle nuestra solidaridad y para trabajar en conjunto”, expresó.

Narco y lavado

La socióloga, investigadora y asesora en temas de narcotráfico y narcomenudeo, Laura Etcharren, publicó esta semana una columna en la que cuestionó el accionar del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, en Rosario.

“La idea es siempre la misma: agolpar fuerzas federales y, para darle mayor espectacularidad al caos, incorporar a las Fuerzas Armadas, aunque no tengan ni para comer. Que representen, al menos, un decorado”, dice una parte del texto.

Quinteros no esquivó la consulta al respecto y reconoció que ese “marketing” sobre las acciones contra el narco “calma las aguas temporalmente en la cuestión mediática”. “Lo que se haga en la superficie también sirve como mensaje, pero hay que atacar el fondo de la cuestión”, consideró.

¿Cuál es la cuestión de fondo? “El lavado de activos”, dijo Quinteros por primera vez de manera pública. “En el delito del narcotráfico en particular, si no vamos por el lavado de activos, nos vamos a quedar siempre a mitad de camino y nos vamos a quedar siempre atacando el narcomenudeo”.

“El narcotráfico es un delito claramente económico, si no se ataca el lavado de activos y no se ataca su integridad, no sirve”, agregó el ministro, en coincidencia con la especialista Etcharren, quien aseveró que el blanqueo de capitales es “la columna vertebral del crimen organizado”.

La entrevista: