EN VIVO | Juan Schiaretti, última vez como gobernador ante el círculo rojo cordobés: “Argentina no tendrá salida sin equilibrio fiscal”

El gobernador saliente Juan Schiaretti diserta por última vez como mandatario provincial ante empresarios del círculo rojo, en una reunión en la sede de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Está acompañado por su ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, quien será director de Anses en el gobierno de Javier Milei.

- “Para nosotros las sociedades progresan si no se gasta más de lo que entra. Argentina no tendrá salida si no tiene equilibrio fiscal, que es el principio rector. Lo monetario es consecuencia del equilibrio fiscal”.

- “Únicamente en este país no se hablaba del equilibrio fiscal. Todos los presidentes de Latinoamérica, independientemente de la posición ideológica, hablaron de ese quilibrio. Por eso celebro que el presidente electo Javier Milei hable del equilibrio fiscal como piedra basal del funcionamiento de una Nación”.

- “Somos la provincia que menor cantidad de empleados públicos cada mil habitantes y tenemos el menor peso del poder legislativo sobre el presupuesto provincial. Córdoba no tiene exceso de empleados, es una de las razones de nuestro equilibrio fiscal”.

- “Conseguimos equilibrio fiscal bajando la cantidad de empleados públicos y bajando impuestos”.

- “Si bien Córdoba es un Estado pequeño en relación a otras jurisdicciones, es un Estado eficiente y presente ante la necesidad de sus ciudadanos”.

- “Se puede discutir si una empresa pública debe ser privatizada... Lo que está fuera de discusión es que tiene que tener equilibrio”.

- “Cuando vemos cómo se financió el plan de obras públicas, quiero ser claro: tomamos créditos, anticipando lo que serían obras como la Circunvalación o los gasoductos, teníamos también pensando que llegaría un punto en el que tendríamos más deuda, y después iba a bajar”.

- “Lo que queda claro es que los cordobeses hicimos las obras con recursos propios. Acá, la Nación no llega a 400 millones de dólares. No puso ni el 4%. Nos hicimos cargos nosotros”.

- “Cuando escucho que hablan de que se va a parar las obras públicas. ¡Las obras públicas están paradas! En Córdoba nunca hicieron obra pública. Está parada desde hace meses la autopista desde San Francisco a Córdoba. Es una vergüenza. ¡Ocho años hace que la Nación firmó, con Macri, que íbamos a hacer esa autopista!”.

