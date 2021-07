JxC: no ceden las fricciones, se aleja la unidad y 'el gesto' cordobés no llega

La rosca no se detuvo nunca. El sábado estuvo plagado de reuniones y conversaciones, en algunos casos vía Zoom, y el motivo hace casi dos meses sigue siendo el mismo dentro de Juntos por el Cambio: hacer encajar todas las fichas. Tarea indescifrable para propios y extraños, aún después de una semana en la que varios creían que se entraba en terreno de definiciones. Por lo que, por ahora, la incertidumbre se mantiene.

Con la pelota en campo del radicalismo, muchas de las conversaciones lo tuvieron como protagonista al diputado Mario Negri, quien se reunió con Ramón Mestre, con Rodrigo de Loredo y tuvo, tal vez el encuentro más álgido, con Gustavo Santos. Convite del que fueron testigos el radical intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, y las autoridades del PRO, Javier Pretto y Soher El Sukaría.

Pesos pesados. De esa charla en la primera parte de la semana, hasta ayer hubo esquirlas. Más de uno coincidió que no fue en buenos términos y que el clima fue tenso. Situación, contexto y panorama que aleja la unidad entre el bendecido por el expresidente Mauricio Macri y el líder del interbloque opositor en la Cámara baja.

“No fue buena la reunión. Negri le dijo a Santos si no le hacía ruido que Macri sostuviera tanto a Juez”, contó un conocedor de los detalles de esa charla.

Cerca del parlamentario coinciden con lo acalorado del encuentro y reconocieron a PERFIL CORDOBA que el diputado sostendrá su indefinición hasta el final. Incertidumbre que en el radicalismo empiezan a cuestionar y a poner en duda el lanzamiento de su candidatura. “Va a trabajar por la unidad, pero no a costa de que nos dejen solo poner la mujer”, reconoció una fuente negrista a este diario.

En tanto, el contacto con De Loredo en el que se avanzó el miércoles por la noche inquieta a Mestre, quien el viernes empezó a deslizar la posibilidad de apartarse si Negri no respeta el acuerdo con él. Y es ésa presión la que enojó al entorno del diputado en los últimos días.

Con 12 encuestas repasadas, en el búnker del líder del interbloque opositor sostienen que la lista es competitiva con el tándem Negri-De Loredo; y ahí la ventaja sobre Juez-Santos es mayor. Incluso, esa es la dupla de radicales que le abre la puerta a extrapartidarios y se empieza a despegar de la lista pura del radicalismo, segundo motivo para confrontar con Mestre que pretende esencia de lista 3.

Por lo que hay un sector del radicalismo que busca correr de la boleta a Mestre, aduciendo pérdida de capital político en el último tiempo y números que no ayudan en las encuestas. Atento a esta situación, el mestrismo puro salió a tratar de sostener al exintendente y la tensión ya la abren con dos frentes: contra Negri y De Loredo.

Ley del ex. El diputado y el concejal empezaron a deslizar la ‘mixtura’ en las listas. Al punto que barajan el nombre de una empresaria para acompañar a Negri y le hacen un guiño al hombre del PRO, Héctor Baldassi, quien no tiene afinidad con Santos en modo candidato.

La apuesta es que el ex árbitro vaya al tercer escalón de boleta, posibilidad que algunos macristas paladar negro desestiman por completo. “Nunca lo va a confrontar a Mauricio. Tiene la posibilidad de trabajar con el próximo candidato a presidente (por Horacio Rodríguez Larreta) ¿y se va a ir con el radicalismo? No la veo”, dijo ayer un hombre del PRO.

El impacto nacional también juega. Por eso hay radicales que creen que existe un aval para esa jugada desde el espacio amarillo. Pero no solo eso, Negri, a través de Ferrer, empezó a acercar posiciones con el senador Martín Lousteau, con quien nunca hubo buena relación.

La otra vereda. En tanto, en el tándem Juez-Santos admiten que aún tienen casilleros vacíos. Juez pidió solo el suplente al Senado para Walter Nostrala, pero “el resto se habla”, dicen mientras miran la pelea radical.

Esa disputa es la que puede empezar a definir cuestiones en su terreno, aunque al armado no le convence la llegada de un radical aislado. “Ninguno solo sirve. El que no llega sin la orgánica detrás, no le dan los números en las encuestas”, aclaran y sostienen que tampoco hay vacantes en el primer escalón a Diputados. “Eso es de Santos. No se negocia, pero porque Macri no está dispuesto a que se siga corriendo”, reconocieron.

La otra cuestión que no pasa desapercibida en este espacio es la reacción de la cúpula amarilla a la aventura de Negri. Y admiten que en el último intento en despachos porteños no hubo luz verde para salir de Diputados ni pulgar arriba porque insisten con contenerlo en la Cámara baja.

Esta porción dice además que el expresidente les asegura el espaldarazo que le falta para superar a Negri, mientras que los radicales dicen que contarán con Elisa Carrió en la campaña para esmerilar al expresidente.

Por último, por el reglamento, el tercer casillero no convence a nadie. El que gana la Paso se lleva todo: los dos del Senado y los dos primeros de Diputados, mientras que el tercero y el cuarto de noviembre los aporta el derrotado en septiembre. Motivos suficientes para escapar a un poco tentador tercer casillero.