La búsqueda de la campeona

Mirta Fronzoi tenía 12 años cuando acompañó a su hermano Maxi a un torneo de bicicletas en Tanti, donde vivía en aquel momento. Miraba las carreras y le gustaba lo que veía. Hasta que observó que había nenas compitiendo y se le iluminaron los ojos. Ella también quería correr. Un amigo le prestó un casco y una bici e inició un romance con los pedales. Comenzó a animarse a competir, le gustó y se dio cuenta que cuando se dedicaba conseguía resultados. Más de dos décadas después, es una de las mejores ciclistas del país, bicampeona argentina y campeona panamericana.

La coscoína ha hecho un carrerón, y no es casualidad que sus conquistas llegarán después de las llegadas de sus cuatro hijas. “Me puse las pilas cuando tenía 30 años. Empecé a entrenarme en serio, me gustó competir y quería andar bien. Y le agarré el gustito a estar en el podio”, le confesó a PERFIL Córdoba.

Ese despegue “tardío” no fue impedimento y comenzó a conquistar las rutas. Así fue como después de ganar los Panamericanos de pelotón de ruta en el 2017 la invitaron a correr una Vuelta internacional a Perú. Fue sola, sin equipo, y la ganó. Y empezaron a aparecer más invitaciones y más victorias.

Y, a propósito, en las últimas semanas fue convocada para formar parte de Fénix de Uruguay, donde compartirá equipo con figuras del ciclismo sudamericano.

Pero hay un inconveniente. Esos “peros” habituales que deben sortear los deportistas amateurs. Es que la cordobesa debe conseguirse los recursos para viajar. El equipo charrúa le solventa la competencia y demás, pero no el viaje. Por ende estos son días de tensión para la campeona provincial y nacional. Sin embargo, no está de brazos cruzados y, con la solidaridad de amigos, está generando acciones para conseguir el dinero necesario. Es así que está organizando una pollada y está buscando patrocinadores. “No tengo sponsors, lo hago a pulmón. Con un grupo de amigos vamos a vender unos pollos para juntar para irme. Cuando llegue a Uruguay mis gastos me los cubre el equipo. Es una oportunidad que no la puedo dejar pasar, quiero ir. La realidad es que no sé qué hacer para juntar unos pesos”, contó Franzoi, que además de ser ciclista, en su vida diaria trabaja en una empresa de limpieza.

Eso no es todo, ya que el contexto de pandemia lo hace más complicada no sólo en lo económico, sino en las autorizaciones para viajar a competir. Entonces, relató: “No hay avión, no hay colectivos y por cómo está la situación acá, la única opción es irme en mi vehículo. Estoy gestionando los permisos con las federaciones y la Agencia Córdoba Deportes. Voy a salir con el hisopado hecho”.

En octubre tiene que estar en Uruguay, y en noviembre empieza la competencia. De adolescente hizo de todo por competir, aún con bici prestada, y así se prepara para estar en Uruguay.

5 hitos de ‘Mir’ * A los 12 años debuta en un torneo.

* A los 15 años compra su primera bici.

* A los 17 años deja el mountain bike y ‘emigra’ a ruta.

* A los 30 años, tras sus 4 embarazos, decide dedicarse de lleno a la competencia.

* Esta semana cumplió 37 años, es bicampeona argentina y campeona Panamericana.

Familia ciclista

El ciclismo es una cuestión familiar en la vida Mirta Franzoi. Su hermano Maxi la llevó a su primera carrera. Su esposo Fabián Tapia es un referente del ciclismo, y además fue quien la empezó a entrenar cuando era una adolescente. Con él tomaron la decisión de dejar el mountan bike y dedicarse a ruta. Hoy tienen cuatro hijas (Agostina, Martina, Valentina y Josefina), que también les gustan los pedales. “Soy mamá y ama de casa; y tener esta chance de competir afuera es muy bueno. Es diferente a cuando sos soltera. En mi casa, mis hijas me lo transmiten, me ven como ejemplo de cómo entreno. Eso me motiva”, cuenta.