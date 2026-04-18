La cordobesa que revoluciona el fútbol formativo en Paraguay

Evangelina Solange Bernárdez se define como ‘apasionada del fútbol’ y ‘loca por los dulces’. De ambas afirmaciones pueden dar fe quienes acompañaron sus inicios como periodista deportiva en las canchas cordobesas en los albores del presente siglo, testigos de su férrea vocación y beneficiarios de gomitas, caramelos y chupetines que le cambiaban el sabor a las largas vigilias de cada entrenamiento. “Eso nunca falta en mi mochila”, afirma sobre la costumbre de acopiar golosinas. Los favorecidos, en la actualidad, son los chicos del Real Elite Football Club, la academia de fútbol de alto rendimiento que fundó hace un año y medio en Paraguay.

“Aquí no sorprendió que esta ‘curepa’, como nos dicen a los argentinos, quiera meterse en el mundo del fútbol”, refiere sobre la puesta en marcha del proyecto ‘inclusivo y formativo’, que alberga a 140 futbolistas de seis categorías diferentes y lleva adelante con un staff que incluye técnicos, preparadores físicos, entrenador de arqueros, delegado, contador y gestor de redes sociales. “Yo venía de trabajar como directora deportiva de infantiles del Club Olimpia, que es un ‘monstruo’, donde pude experimentar desde adentro el trato con los jugadores”, precisa.

TROTAMUNDOS. Bernárdez vive en Paraguay desde hace una década, luego de haber transitado diferentes experiencias en Portugal, Bélgica, Inglaterra y España, siempre vinculada al mundo de la pelota. /// REAL ELITE

Asegura que fue durante esa etapa laboral cuando encontró su lugar en el fútbol: “De chiquita quería jugarlo, pero en esos tiempos era muy difícil. Después me tocó estar en las gradas como periodista y en las oficinas como representante, pero fue trabajando en Olimpia cuando me di cuenta de que mi espacio estaba en la formación”, asegura Bernárdez, quien en 2005 inició un largo periplo en el mundo de la pelota, que abarcó diversas experiencias en Buenos Aires, Portugal, Bélgica, Inglaterra, España y Paraguay. A la distancia, se reconoce orgullosa de haber podido abrirse camino en un ambiente que define como ‘machista’.

EMBAJADORES DE PARAGUAY. Real Elite Football Club tiene 140 jugadores en seis categorías, y compitió en Suecia, España y Argentina. /// REAL ELITE

Conquistar el mundo

“Real Elite es un nombre ‘top’, que tiene fuerza y remite a lo concreto y a esa idea de ‘tratar de conquistar al mundo’, al estilo Pinky y Cerebro”, explica ‘Eva’, aludiendo a una de las series animadas predilectas de su adolescencia. “A la hora de elegir los colores, buscamos los más ganadores en el mundo del fútbol, que son el blanco, el rojo y el azul, y optamos por los bastones verticales porque tienen más impacto visual. Ahí se generó la coincidencia con la camiseta de la Selección de Paraguay. Y después está la figura del león, que está presente en el escudo del país y también simboliza a la Premier League, un torneo que es modelo a nivel internacional”, añade.

La Academia de Fútbol de Alto Rendimiento Real Elite Football Club se fundó el 2 de setiembre de 2024, y alberga a 140 deportistas.

“El 2 de setiembre de 2024 abrimos la Academia, y el primer día teníamos veinte chicos. A los tres meses empezamos a competir todos los fines de semana, y luego nos empezaron a invitar para participar en campeonatos internacionales”, cuenta la cordobesa. “Fuimos pioneros en llevar al fútbol paraguayo a la Gothia Cup de Suecia, el certamen infantil más importante del mundo, y a la MIC Football de la Costa Brava, y estuvimos en el Torneo El Norte, un certamen internacional que se hace en Río Segundo y donde terminamos terceros, detrás de Talleres y de Boca”, puntualiza.

APUNTA ALTO. “Queremos llegar a jugar en la máxima divisional de la Asociación Paraguaya de Fútbol”, sostiene la cordobesa Bernárdez. /// REAL ELITE

“En un año y medio ganamos 24 copas, y eso representa un gran incentivo, pero tenemos las ideas claras. Estamos formando futbolistas y personas, y la competencia es parte de ese proceso, no el objetivo. Contamos con una metodología de trabajo y un gran equipo profesional, y sabemos muy bien lo que queremos. Que como consecuencia de eso lleguen los resultados adentro de la cancha, es otra historia”, asegura Bernárdez, quien tiene como formador referente a Rubén Rossi, compañero de Diego Maradona en el recordado seleccionado argentino campeón del Mundial Juvenil de 1979.

“No es fácil, pero tenemos una buena gestión y también muy buenos contactos”, comenta Evangelina respecto al sostenimiento del proyecto que define como ‘mi sueño’. “Aquí no hay apoyo de sponsors ni del gobierno; no hay empatía en ese sentido, siempre tienen un pero”, explica. “Por suerte, contamos con el apoyo incondicional de madres y padres”, señala.

HAY EQUIPO. "Contamos con una metodología de trabajo y un gran equipo profesional, y sabemos muy bien lo que queremos", afirma la directora de la Academia. /// REAL ELITE

Sueños de Primera

Real Elite Football Club realiza sus actividades en el predio del Círculo de Suboficiales de las Fuerzas Armadas y a través de diferentes convenios ha impulsado la inserción de algunos de sus futbolistas en las divisiones menores de los clubes Olimpia, Nacional y Sportivo Ameliano. La Donosti Cup de San Sebastián, que se jugará del 6 a 12 de julio, es el próximo gran objetivo internacional para los chicos de la Academia.

En el caso de Evangelina, la agenda no le dará tregua, ya que fue elegida como seleccionadora del equipo que representará a Paraguay en la Youth World Cup 2026, una especie de Mundialito Sub-10 y Sub-12 que se disputará en Nueva York del 21 al 26 del mismo mes.

“Aquí no hay apoyo de sponsors ni del gobierno; no hay empatía en ese sentido, siempre tienen un pero”, asegura la directora del proyecto.

“Estoy todo el día pendiente de la Academia, pero mi esposo y mis cuatro hijos me acompañan en este sueño, y trato de darme tiempo para todo”, dice Bernárdez. “La tarea de formación es algo que me encanta y la verdad es que hemos recibido muchas felicitaciones de gente vinculada al fútbol, que destaca a nuestra Academia como una propuesta diferente”, agrega. “Aprendo todos los días de los chicos, y quiero dejar huellas”, subraya.

A la hora de proyectar ilusiones y objetivos con la Academia Real Elite FC, Bernárdez, la cordobesa ‘apasionada del fútbol’ y ‘loca por los dulces’, sostiene: “Desde el primer día dije que esto va a ser club, y no tengo dudas de que lo vamos a lograr. Aspiramos a competir a nivel federado y llegar a la Primera División de la Asociación Paraguaya de Fútbol”. “Yo digo que puede ser dentro de tres años, pero no importa el tiempo que tardemos. Tenemos una base sólida y estamos seguros de cada paso que damos, aunque reconozco que algunos se han dado en forma acelerada”, enfatiza.