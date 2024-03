La doble apuesta de Martínez: “Apuntamos a la Copa y la Liga”

“Me tocó jugar en todas las categorías del fútbol argentino y creo que eso habla bien de mí. Porque supe pasar por todas las adversidades. Por eso, jugar la Copa Libertadores con Talleres, después de tantos sacrificios y de seguir insistiendo, es un premio. Y quiero disfrutar jugar la Libertadores, porque no es algo normal. Y me toca hacerlo en un equipo que viene en crecimiento y queremos dejar una muy buena imagen”.

El que habla es Alejandro Martínez, el delantero que llegó en febrero a Talleres y en un puñado de juegos, con golazo incluido en el clásico ante Belgrano, ya ha dado muestras de que es un jugador que le puede dar muchas alegrías a los fanáticos albiazules.

‘Papu’ Martínez, como lo llaman desde pibe en su natal González Catán (Buenos Aires), tiene 26 años, jugó en Atlas, Barracas Central, Riestra, Argentino de Merlo, Defensores de Belgrano, Central Córdoba de Santiago del Estero y Tijuana de México, el último club antes de llegar a barrio Jardín. En Xolos, de la primera división mexicana, el delantero disputó 32 partidos y convirtió tres goles.

Con esa trayectoria sobre sus espaldas, sabe de qué se trata el sacrificio y por eso está feliz con el presente que le toca atravesar. En diálogo con PERFIL CÓRDOBA afirma: “Llegué a Talleres en un buen momento de mi carrera, en crecimiento y regresando del exterior, donde maduré mucho tanto en lo personal como en lo futbolístico”.



Con ese envión, disfruta de este presente en la ‘T’, que está en los puestos de vanguardia de la Zona A de la Copa de la Liga y ahora se preparan para debutar en el Grupo B de la Copa Libertadores de América. “Estoy muy contento y feliz de estar en Talleres, me encontré con un gran plantel, donde se trabaja seriamente. El equipo está en crecimiento y vamos de menor a mayor de cara a todo lo que se viene”, resalta.

— ¿Qué significa debutar por Copa Libertadores ante San Pablo, el que parece ser el gran rival de la zona?

—Todos saben lo que es San Pablo, lo que puede llegar a hacer por la magnitud de equipo que tiene. Pero Talleres ya sabe lo que es enfrentarlo en la Copa. Lo tomamos con seriedad y sabemos que podemos hacer un gran partido.

—¿Hablaron en el plantel sobre el grupo que les tocó?

—Sí, tuvimos una charla grupal y se habló del grupo y de la Copa, de que sigamos por el mismo camino. Nos tocó un grupo muy lindo y lo tenemos que disfrutar.

—¿A qué apuntan en la Copa Libertadores?

—El objetivo está claro para todos: queremos llegar lo más lejos posible. Después se verá. Nosotros iremos paso a paso, porque también estamos muy enfocados en la Copa de la Liga, donde queremos clasificar entre los cuatro primeros.

—¿Hablaste con Walter Ribonetto sobre tu función en el equipo, donde alternás bastante? ¿Cuál es tu relación con él?

—Mi relación con el 'Tino' es excelente. Es un gran entrenador, está siempre presente, te da muchas variantes e indicaciones. Él sabe que me puede usar como externo o como interno. Por eso estoy tranquilo, porque disfruto cuando juego o cuando voy al banco. Mi idea es ayudar al equipo.

—¿Te ganaste rápido el corazón del hincha con el gol a Belgrano?

—Desde que llegué a Talleres me pasó todo muy rápido. Llegué y ahí nomás entré cuando arrancó el segundo tiempo ante Instituto, donde generé la ocasión del gol y ya la gente me empezó a mirar. Después, le hice el gol a Belgrano, que no es poca cosa. Me pasaron muchas cosas en pocos partidos y estoy muy agradecido.

—¿Algún compañero de Talleres te sorprendió?

—Sí, a todos nos sorprende (Rubén) Botta. Es especial. La clase de jugar, su magnitud de jugador. Me sorprende día a día lo que hace, cómo entrena. Soy afortunado de tener como compañeros a él y a Ramón (Sosa).