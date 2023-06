La economía de Córdoba: cinco luces rojas que deberá atender el próximo gobernador

Comienza a develarse hoy el tono que tomarán los próximos años de la política de Córdoba al llegar a su fin una estilo de gestión de poder que solo conoció dos conductores en casi un cuarto de siglo como fueron José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. Hay casi 3 millones de votantes habilitados para definir si esa expresión tiene una continuidad con un fuerte recambio o si son más atractivas algunas de las otras 10 ofertas opositoras.

Con todo hay algunas certezas que permanecerán intactas más allá de quien sea elegido para gobernar la Provincia. Son las variables que permanecerán fijas en esta ecuación una vez que se despeje la X y se conozca al nuevo gobernador. Y tienen que ver con los profundos desafíos que la economía de la provincia viene arrastrando desde hace tiempo y que en algunos casos, lejos de resolverse, entraron en un complejo ciclo de retroalimentación.

Con dimensiones, complejidades y características demográficas comparables a las de un país Córdoba tiene innumerables aspectos económicos sin resolver. Pero una mirada apartada y amplia puede ayudarnos a pensar en, al menos, 5 grandes desafíos que no son problemas sectoriales, sino complejidades estructurales, integrales y que atraviesan una multiplicidad de dimensiones. Pensar en esos desafíos, comenzar a estudiarlos y abordarlos con pragmatismo, creatividad, diálogo y más análisis profesional que dogmático puede ser la llave para empezar a desarmarlos.

En algunos casos, son desafíos que conocemos de cerca y están en la agenda de los administradores de políticas públicas desde hace tiempo. Incluso algunos se colaron en la campaña, aunque a veces más como material de relleno de las propuestas antes que por convencimiento sincero de los candidatos.

1/Deuda externa de US$2.444 millones

A mayo de este año la deuda en Córdoba es de $585 mil millones. El dato clave es que casi la totalidad de la deuda está contraída en moneda extranjera. Según datos del Ministerio de Finanzas, el 90,69% está nominada en dólares, el 5,87% en euros, el 1,62% en dólar kuwaití y menos del 2% restante en pesos o ajustado por CER.

Así, la deuda en dólares actual llega a los US$2.444 millones. Para ponerla en contexto, Desde Finanzas explican que el stock de deuda pública en relación a los ingresos (se toma el stock de deuda pública al fin de cada trimestre y se lo divide por los ingresos corrientes netos de la coparticipación a municipios y comunas promedio mensual del trimestre) es de 4,2 meses de recaudación.

El perfil dolarizado de la deuda puede ser un gran condicionante para las próximas gestiones. Por un lado, porque una nueva administración nacional puede avanzar con una devaluación importante del tipo de cambio, lo que impactaría de lleno en la capacidad de la Provincia de enfrentarse los pagos de vencimientos de capital e intereses cuando sus ingresos son en pesos. También, y más cercano en el tiempo, por las restricciones actuales que ya existen para acceder al mercado oficial. Cabe recordar que Córdoba tuvo que recurrir a la Justicia federal para que el Banco Central le habilite el acceso a la compra de dólares para pagar vencimientos de junio.

Y finalmente y a largo plazo, porque si las condiciones externas no son beneficiosas para los mercados emergentes o se afecta la calificación de soberanos y subsoberanos siempre será más complicado encarar una eventual refinanciación de los pasivos.

Un dato a tener en cuenta es que en los primeros dos años de gestión el próximo gobernador deberá afrontar –si no se refinancian- vencimientos por US$1.600 millones (US$590 millones en 2024 y US$ 1017 millones).

2/Déficit de la Caja de Jubilaciones. El otro gran condicionante de los ingresos públicos de la Provincia. En abril el gasto mensual en beneficios previsionales y asignaciones familiares (esto es el monto mensual pagado por la Caja en concepto de jubilaciones, pensiones, retiros policiales y asignaciones familiares) fue de 28.973 millones. Los ingresos fueron 22.721 millones, lo que deja un déficit, solo en ese mes de más de $6200 millones. La evolución de ese déficit está estrechamente vinculado a los ingresos que la Caja obtenga por parte de los activos (hay 762 entidades empleadoras) y por los fondos que envíe Anses.

También hay que repasar que en el Presupuesto Nacional de este año se incluyó un artículo que definió un mecanismo de actualización automática de las transferencias que la Nación les hace a las provincias cuyas cajas previsionales no absorbió ANSES y que implica actualizar los anticipos mensuales conforme la movilidad previsional del SIPA. Pero los envíos comenzaron a atrasarse y la Provincia comenzó con los reclamos, administrativos primero, y ya ahora en el plano de la Justicia. Hace algunas semanas el gobierno informó que en el juicio promovido en contra del Estado Nacional y Anses, porque no se giraron los montos establecidos en la Ley de Presupuesto Nacional para cubrir el déficit de la Caja se solicitó a la Corte una medida cautelar.

“La Provincia reclama que se ordene a la Nación girar los fondos para cubrir el déficit previsional, ajustados a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto y que disminuya la deuda acumulada a abril de 2023 por 13.560.076.041,27 pesos que se está reclamando en el más alto Tribunal de la República”, pidió la gestión Schiaretti.

3/Nivel de pobreza e indigencia

Los datos del Monitoreo de Condiciones de Vida, al segundo semestre del 2022, que presentó la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia remarcan que el porcentaje de personas en condición de pobreza se ubicó en 37,9% en el Gran Córdoba. Son más de 640 mil personas, incluyendo a las personas en situación de indigencia. La foto de corto plazo muestra una leve caída con el mismo período de 2021 –apenas 0,3 puntos porcentuales- y una suba de 0,8 puntos porcentuales respecto al semestre anterior medido. Con respecto a la población en condición de indigencia, se ubicó en 6,6% (111.000 personas), significando una disminución de 0,4 puntos porcentuales respecto al segundo semestre del 2022 y un aumento de 1,8 pp. respecto al primer semestre del año 2022.

Lo que buscan destacar en la Provincia es el impacto de los planes no monetarios: con esos planes saldrían de la pobreza unas 13 mil personas y dejarían la situación de indigencia 34 mil personas.

Una primera conclusión es que los planes no monetarios son muy potentes para sacar a la personas de la condición de indigencia y que también tiene incidencia –aunque no tanta- entre las personas en situación de pobreza.

Una lectura más grave la deja el análisis de más largo plazo. Sin considerar los valores del 2020 y del primer semestre de 2021 cuando se notó la crudeza de la pandemia, Córdoba viene demostrando serias dificultades para superar un núcleo duro del 35% al 40% de pobreza. Una dinámica en la que también se encuentra la economía nacional y que está estrechamente vinculada a la destrucción en el poder de compra del dinero producto de la inflación.

Volviendo a Córdoba, se pasó de un nivel de pobreza de 29,9% en 2017 a 37,9% en 2022.

4/Desempleo y precarización laboral

En la Provincia se celebró el dato del Indec que marcó una suba en la tasa de actividad de Córdoba en el primer trimestre de 2023 –llegó al 49,2%- y que la tasa de empleo es la más alta en 20 años -45,2%-. “La creación sostenida de empleos asalariados registrados en el sector privado en la provincia de Córdoba explica y apuntala las tasas de empleo récord históricas observadas en los últimos trimestres. A partir de los datos del mercado laboral que difunde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en Córdoba mejoró el nivel de empleo y de desempleo respecto al año 2022”, marcan en los despachos provinciales.

Y detallan que la tasa de empleo subió 2,2 puntos porcentuales respecto al primer trimestre del 2022 y el desempleo bajó 1,2 puntos porcentuales

Según la Provincia la performance de Córdoba está siendo mejor que el promedio nacional y el de otras jurisdicciones porque “con el menor nivel de empleo público, la dinámica del sector privado tiene mayor protagonismo”. Ezequiel Cerezo, de Came, relativizó estos datos. En dialogo con PerfilCordoba.com remarcó que “hay un mercado muy segmentado, un mercado de empleados con muy baja productividad, con bajo nivel de salarios, que están la mayoría por debajo del nivel de la pobreza”.

Hay otro dato del que tanto no se habla: Córdoba es la segunda aglomeración con el mayor desempleo. De lo 31 aglomerados urbanos que mide el Indec el mayor nivel de desempleo está en San Nicolás -8,6%- y Córdoba tiene 8,5%, por encima de Gran Rosario (7,9%), Gran Bs As (7,7%), de Gran Mendoza (5,6%), Gran Tucumán (5,5%) y Caba (5,4%).

5/Déficit habitacional crónico

Otro de los graves problemas estructurales de Córdoba. La falta de viviendas, de viviendas dignas y las difíciles condiciones de acceso a las mismas son una deuda que crece año a año. La presentación de planes de vivienda fue un tema que se coló en la agenda de campaña de algunos candidatos, restará ver cuánto logra plasmarse en la realidad y cómo se concreta la financiación de un plan potente de acceso a la vivienda.

En tanto, el Foro de Análisis de la Construcción de Córdoba –en base a metodología propia y datos de la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) de INDEC, es posible estimar que 244.213 hogares en la provincia de Córdoba padecen déficit habitacional, ya sea porque residen en una vivienda precaria (12.740 hogares), en situación de cohabitación (más de un hogar por vivienda, contado desde el segundo hogar, 32.697 hogares) o en situación de hacinamiento (más de dos personas por habitación dormitorio, 198.777 hogares).