La familia de la joven asesinada en un acto sindical denunció amenazas

La madre de Gabriela Pérez, la joven asesinada el sábado pasado en un acto sindical del Soelsac, denunció que recibió amenazas en su teléfono celular.

La mujer precisó a El Doce que los mensajes incluyeron “varias fotitos de un hombre con tiros en la cabeza” y “audios con golpes”.

Dolor

“No me importa el terror que yo tenga porque no voy a parar hasta el último aliento que quede de mí, hasta que se haga justicia, hasta que salgan los culpables que me arrebataron la vida de mi hija, que destruyeron la familia entera”, sostuvo Liliana.

“No me interesa nada, porque me quitaron un pedazo de mi vida, me lo arrancaron. Se iba a una maldita reunión y no volvió más”, agregó entre lágrimas.

Además lamentó que “sigan jugando con la vida” al tiempo que reclamó “justicia rápido”.

Causa vinculada

El expediente por las amenazas es investigada también por la fiscal Silvana Fernández, quien tiene a cargo la causa por el homicidio de la joven.