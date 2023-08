La historia de la bombera que entre los incendios de Yacanto rindió su examen de arquitectura

El lunes de esta semana, al menos cinco focos de incendio afectaron distintos sitios de la provincia de Córdoba. La zona más afectada fue la localidad de Villa Yacanto, en el departamento Calamuchita, que debió soportar vientos con ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora. El peor escenario para los combatientes.

En medio de todo aquel tumulto, se conoció la historia de Lucía Cruel (29), una bombera voluntaria de Villa Rumipal que, en medio de los incendios, se tomó unos minutos para entregar un examen a distancia de la materia de arquitectura. Ella se esfuerza para ser Martillero y Corredor público.

“Tenía que hacer el examen. Si bien mi cabeza en ese momento estaba en otro lado, vi que no volvíamos al cuartel y tuve hablar con mis compañeros para pedir autorización y bajar hasta la base en Yacanto, porque se me acababa el tiempo”, explica Lucía.

Si bien inicialmente la bombera había pedido autorización para regresar por solo un momento, a las siete de la tarde, recién pudo hacerlo alrededor de las nueve de la noche, porque la situación con el incendio había empeorado.

En ese contexto, la historia de Lucía se remonta muchísimo tiempo más atrás. Hace 14 años que ella es bombera voluntaria en el Cuartel de Bomberos de Villa Rumipal. “Entré a los 16 años. Era toda una novedad en el pueblo que se instalara un cuartel de bomberos en ese momento (2009). Cuando me entero, a mis 15 años, quise inscribirme, pero no me dejaron entrar hasta cumplir por lo menos los 16. A los pocos meses vuelvo y desde ahí sigo. Formo parte de la camada fundadora del cuartel”, remarca orgullosa.

Lucía, además de ser voluntaria, trabaja en el área de capacitación del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC). “En mis tiempos libres me dedico a ayudar en el cuartel. En Calamuchita veníamos bastante bien con el tema de los incendios. Pero lo que pasó el lunes en Yacanto, nos sobrepasó”, remarcó.

Los bomberos son todólogos

La tarea del bombero voluntario es mucho más demandante. Apagar incendios es solo una parte. La otra comprende hacer guardia de cenizas o realizar rescates de cualquier tipo. Deben estar formándose y capacitándose constantemente. En palabras de Lucía, los bomberos son “todólogos” porque tiene que saber hacer un poco de todo.

“Aprendemos a hacer manejo de estrés, asistencia de fauna, rescate con cuerda y muchas cosas más. Es un oficio que te abre puertas, que no te abre ninguna otra profesión. Conozco muchas personas y lugares gracias a lo que hago”, además, “se viven de otro modo un montón de cuestiones. Siempre estamos alerta y somos muy preventivos. Suena muy loco, pero hay días que abro la ventana de mi casa y digo, ‘hoy es día de incendio’”.

Aquel incendio de Yacanto el lunes 21 de agosto

“Este incendio no me lo olvido más”, explica. En este particular hecho, su hermana (20) y padre (63) también estuvieron en el frente combatiendo los focos.

“Fue una mezcla de emociones. Por un lado, la tenía a mi hermana, también bombera voluntaria, combatiendo los incendios. Incluso nos encontramos allá en las Sierras. Por otro lado, a mi viejo que me llamó llorando diciendo que estuvo apagando los focos cercanos a las casas, juntando gente y colaborando. Es todo muy emocionante”.

A pesar de las situaciones de preocupación y ansiedad que traen a veces realizar este tipo de evacuaciones, a Lucía le encanta, junto a su cuartel, ir y combatir los incendios. “No se me han pasado las ganas de salir. No se explica y eso que no tenemos reintegro de ningún tipo.”

Finalmente, a la especialista le encantaría en un futuro, cuando ya no pueda salir a las sierras a combatir los incendios, seguir la tarea y colaborar desde otro lugar. “Yo voy a continuar en el Consejo Asesor. Voy a ir a pelear por los mejores equipos y móviles para los chicos. Estuve del otro lado, entonces sé muy bien lo que se necesita, cómo se lo vive”.