La Iglesia de Córdoba convocó a votar en las próximas elecciones

La Iglesia de Córdoba convocó a la ciudadanía a votar en las próximas elecciones nacionales para “consolidar la cultura cívica y democrática”.

El llamado de la Pastoral Social de Córdoba se conoce luego de que disminuyera la participación ciudadana tanto en los comicios para gobernador como para intendente de Córdoba.

“Una característica que se viene dando en este año electoral es el bajo porcentaje de ciudadanos que concurre a las urnas. El desencanto con la política es evidente, y el porcentaje tan bajo de votantes expresa, en parte, esta realidad”, describe el documento titulado “La importancia de votar”.

Contexto

En el comunicado se reconoce que “mucha gente experimenta un descontento hacia la dirigencia política que, en 40 años de democracia, no ha logrado resolver problemas graves como la pobreza, el acceso a educación, salud y seguridad de calidad”.

Además se admite que “en tantas conversaciones se pone de manifiesto el enojo y el descontento, y una creciente apatía o desinterés ante la política y las y los políticos”.

Para la Pastoral Social, “muchos dirigentes no sintonizan ni empatizan con millones de argentinos que sufren la exclusión; y, en cambio, invierten sus energías en enfrentamientos estériles, en internismos feroces, en obsesivas búsquedas de poder para dominar en lugar de para servir a las personas y al bien común”.

Al describir la situación imperante considera que “estos y otros motivos desalientan a muchos ciudadanos a la hora de votar. ¡La apatía crece y se contagia!”. Sin embargo advierte que se debe “insistir en lo importante y decisivo que es poder elegir a nuestros representantes y gobernantes”.

“Elijamos con conciencia y responsabilidad”

La Iglesia afirma en el documento que “el voto es la manera más concreta y decisiva de participar y de expresarnos en democracia” y que “es un compromiso y un deber cívico intransferible y muy importante”.

“El voto es la herramienta que tenemos para expresarnos, para que nuestros reclamos estén sostenidos con nuestro compromiso concreto”, insiste el escrito eclesial.

En otra parte del comunicado, la Pastoral Social sostiene que no hay que dejar que “el desencanto y el desaliento nos lleven a creer que no votar es lo mejor”.



“No votar no cambia lo que quisiéramos que cambie. No votar es un modo de protesta entendible, pero infructuosa y perjudicial para la democracia que tanto nos costó. Votemos y alentemos a votar”, señala al fundamentar el llamado a concurrir a las urnas.

Llamado

“Si no nos comprometemos, no podremos exigir después. “Participar en la vida democrática con el voto es esencial, pero no es lo único. Para mejorar la calidad de una democracia es necesario que las y los ciudadanos de buena voluntad se involucren, además, en la política, en los centros vecinales, en los clubes, en las asociaciones intermedias o del “tercer sector””, añade la nota del organismo eclesial.

Una responsabilidad de todos

En la parte final del comunicado, la Pastoral Social pide a los adultos que transmitan a los jóvenes “la importancia de asistir a las urnas”.

Críticas

Para la Iglesia “es necesario que las autoridades y los tribunales electorales sirvan, sobre todo, al interés de los ciudadanos de conocer con certeza y transparencia los resultados de los escrutinios, en lugar de privilegiar los intereses partidarios oficialistas u opositores, o los intereses económicos-tecnocráticos de las empresas que se contratan para tal fin”.

“Las reiteradas malas experiencias de escrutinios demorados, improvisados y accidentados atentan contra la transparencia que debe tener el sistema electoral, y también socavan la confianza de los ciudadanos”, señala en tono crítico.

“Celebremos este aniversario de la democracia y honremos a nuestra Patria asistiendo a votar y eligiendo a nuestros gobernantes y representantes con libertad y responsabilidad”, concluye el documento.