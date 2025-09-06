La Libertad Avanza: internas nacionales dilatan la agenda de campaña en Córdoba

La provincia de Buenos Aires se prepara para una nueva jornada electoral este domingo. La contienda, que en principio debía centrarse en la renovación de una parte del Poder Legislativo local (23 senadores y 46 diputados provinciales), ha adquirido una inesperada relevancia a nivel nacional. La fuerte polarización y la injerencia de figuras políticas nacionales han transformado estos comicios en un termómetro político, con consecuencias directas para los principales espacios.

Tanto dentro como fuera de La Libertad Avanza a nivel nacional aparecieron conflictos y se elevaron tensiones internas, incluso en la cúpula partidaria. Este panorama tuvo un fuerte impacto en las elecciones del resto de los distritos y Córdoba no es la excepción. La propia campaña en la provincia de la lista violeta se ha visto dilatada. En un primer momento, el detonante fueron los audios del extitular del Andis, Diego Spagnuolo, quien denunció supuestos hechos de corrupción y coimas vinculados a laboratorios y a los más encumbrados sectores del gobierno. Esto generó un verdadero vendaval con consecuencias aún inciertas.

Y cuando la espuma parecía bajar un poco tras el cierre de campaña y el intento de agresión al presidente en un acto en la provincia de Buenos Aires, otro escándalo sacude nuevamente al núcleo libertario: un desubicado posteo por parte de Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan”, contra el senador del PRO, Luis Juez, su familia y su hija discapacitada. Parisini no fue el único que apuntó a Juez, sino que un verdadero ejército de cuentas libertarias sumaron sus dardos hacia el cordobés.

En ese marco, hasta el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, uno de los abanderados del sector “moderado” del gobierno, salió a cuestionar el mensaje de las denominadas “Fuerzas del Cielo”: "Lo repudio totalmente, me parece fuera de lugar, no puede aceptarse de ninguna manera ni la grosería, ni la forma que se expresa, ni el fondo de la cuestión", sostuvo Francos.

Impacto local

Aunque los principales armadores del partido aseguran que el resultado en el territorio bonaerense no impactará de forma directa, el eco de los recientes conflictos nacionales se siente con fuerza en la provincia mediterránea. A pesar de que Córdoba es un mojón clave para el armado nacional, la campaña local parece no terminar de arrancar debido al propio “freno de mano” que imponen las internas nacionales, las cuales se proyectan directamente sobre la estructura partidaria local. La envergadura de las disputas y el tenor de los protagonistas les presenta a los referentes locales toda una encrucijada a la hora de tomar posiciones.

Campaña

En los últimos días, los candidatos de La Libertad Avanza visitaron diversas ciudades del departamento San Justo. Ayer sábado fue el turno de la Exposición Rural de Jesús María, lugar en que el “radical con peluca” Luis Picat ofició de anfitrión. El viernes, en el este cordobés, dividieron acciones. Los principales referentes del espacio, Gabriel Bornoroni –diputado nacional y presidente del bloque en la Cámara Baja– y Gonzalo Roca –primer candidato a diputado nacional–, visitaron la fábrica La Piamontesa en Brinkmann, almorzaron con dirigentes en Porteña y finalizaron en un gran acto partidario en San Francisco.

Las candidatas Laura Rodríguez Machado y Romina Caggiano, por su parte, estuvieron en Arroyito, La Francia y Devoto y se unieron al acto central en San Francisco. En tanto que Laura Soldano y Guillermo Quiroga visitaron instituciones en Las Varillas antes del mitin en San Francisco.

En ese evento, realizado en el Club de Leones, el diputado Bornoroni hizo una referencia a los escándalos que sacuden al Gobierno nacional: “Tenemos un presidente que está trabajando por nosotros. Ustedes habrán visto todas las operaciones. Hace dos años yo no era político y no entendía, hoy entiendo. Una semana antes de las elecciones empiezan a salir audios que nadie sabe de dónde vinieron, lastimando la honorabilidad del presidente y de la secretaria General”, indicó. “Eso nos molesta, pero también nos da más fuerza para darnos cuenta de que estamos haciendo lo correcto y que tenemos que seguir trabajando mancomunadamente, mucho más fuerte de lo que veníamos trabajando”, completó.