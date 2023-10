La madre de Joaquín Sperani dijo que “está estancada la investigación”

La madre de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años que fue asesinado en Laboulaye, dijo que “está estancada la investigación” que tiene como único sospechoso al mejor amigo y compañero del joven.

Caso Joaquín Sperani: apartaron a los directivos de la escuela

“A lo mejor estoy equivocada. Siento que el juez no está siguiendo otra línea investigativa.. Él (por el sospechoso) asumió que lo mató. Y ahí quedamos y ya está el caso resuelto. Es lo que yo siento como mamá”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Sospechoso

Sobre la eventual liberación del supuesto autor del homicidio que es inimputable para la ley y se encuentra alojado en el Complejo Esperanza, la mujer señaló que “todavía no están los informes de las pericias”.

“Me parece que hay que ser prudentes y esperar el informe de los profesionales científicos que hagan su trabajo en tiempo y forma, ya que el juez no les puso un tiempo determinado para su trabajo. Me parece que es acelerar algo que se debe tomar bien cómo debe ser”, añadió.

Dolor

“Estamos con terapia. Es como yo le digo a mi terapeuta. Todavía estamos con un manojo de emociones, en una montaña rusa. Un rato estás bien. Todas las emociones juntas, angustia, rabia, se presentan en un mismo día. Es un vaivén de emociones, es propio del proceso que nos toca vivir”, relató al referirse cómo atraviesa el duelo.

Al ser consultada si había mantenido algún contacto con los padres del acusado, respondió: “En los primeros meses ellos querían. Después mi psicóloga dijo que podía ser por videollamada, porque ella veía como que yo tenía muchas preguntas para hacerle a la mamá. Por ahí ella no tiene las respuestas, me dice, para no generar un conflicto. No sé cómo vayas a reaccionar a esto. Después no hubo nunca ese contacto”.

“Uno genera un vínculo con los amigos de nuestros hijos. Sufrís el doble. Sufrís por la pérdida inmensa de lo de uno pero a la vez decís cómo él pudo hacer esto. Es un dolor que no puedo expresar en palabras”, contó la mujer.

Escuela

Además precisó que se enteró “extraoficialmente” del apartamiento de las autoridades del IPEM 278 Malvinas Argentinas de Laboulaye.

“Estamos pidiendo qué arrojó la investigación interna que se hizo en la escuela, mis abogados pidieron tener una copia de esa investigación administrativa. Es obvio que se iban a apartar por las denuncias nuestras y de otros papás”, expresó.

“Pasan varias cosas en la escuela desde hurto, violencia, hay chicos que te hablan de consumo de estupefacientes. Como adultos no podemos mirar para el otro lado, se tiene que investigar y ver y ayudar. Retiramos de esa escuela a mi otro hijo Nahuel, pero esa no es la solución”, concluyó Flores.