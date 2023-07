La mamá de Joaquín Sperani tras una nueva marcha: “Hay cosas que no cierran”

La madre de Joaquín Sperani, el adolescente de 14 años que fue encontrado muerto a golpes en una casa abandonada de Laboulaye, dijo que "hoy le cuesta creer“ en la hipótesis que sigue la fiscalía.

“Tenemos muchas hipótesis. Irán a empezar a descartar a través de la investigación lo que sí, lo que no”, precisó.

Al ser consultada sobre la hipótesis principal de la investigación, respondió: “Hoy me cuesta creer. No niego porque todo puede ser. Nada puedo dejar al azar. Pero me lo tienen que demostrar con hechos”.

Críticas

“Hay muchas cosas que no me cierran, hay muchos ciegos en esta ciudad", aseguró la mujer luego de encabezar una nueva marcha en reclamo de justicia por el crimen de su hijo.

Mariela Flores reiteró sus críticas a las autoridades municipales, y a las del Ipem 278 Malvinas Argentinas, la escuela a la que concurría Joaquín.

"La bicicleta estuvo ahí hasta las 11 de la noche. A nadie le llamó la atención", cuestionó en declaraciones a LV20 Radio Laboulaye.



Además sostuvo que “nadie de la escuela apareció” tras la denuncia para iniciar la búsqueda de Joaquín al tiempo que afirmó también en tono crítico al municipio de la ciudad del sur provincial que “fallaron todos los protocolos” .

Flores insistió en que su hijo sufría bullying en el colegio. "Hay pruebas. Se hicieron actas con nombres. La preceptora no puede decir que, no porque ella estuvo. Y si no están, las sacaron", agregó.

Hipótesis

Un adolescente, de 14 años, permanece alojado para su resguardo en el Complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba como supuesto autor del homicidio.



La hipótesis principal es que es la única persona presuntamente involucrada en el crimen.