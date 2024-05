La marca porteña Almacén de Pizzas busca abrir franquicias en Córdoba: zonas en la mira y montos para invertir

La marca porteña, Almacén de Pizzas, quiere desembarcar en Córdoba y sumar una nueva franquicia a su cartera. Nació en el 2006 y hoy cuenta con 30 locales en funcionamiento, la mayoría se encuentra en Buenos Aires y le sigue Mendoza, San Juan, San Miguel de Tucumán y en el exterior.

La marca surge de Grupo Gastronómico Re, como una nueva unidad de negocios con el objetivo de imponer en el mercado un nuevo concepto de pizzas. Así nació lo que terminó siendo Almacén de Pizzas, que hizo de la pizza gourmet el eje diferenciador respecto de otras propuestas que había en el mercado en ese momento.

La cadena definió en su plan de expansión llegar a la ciudad de Córdoba en el 2024. "Elegimos a Córdoba porque es una ciudad que respetamos mucho. Es más, estuvimos haciendo un relevamiento junto con Centrofranchising, marca que elegimos para nuestro desarrollo, con mucho respeto porque sabemos que llegar a una ciudad nueva, fuera de donde uno opera y donde uno no nació, no es sencillo", contó Sebastián Ríos, director general de Grupo Gastronómico Re.

Almacén de Pizzas cuenta con dos formatos principales. Uno es el formato Full Restaurant, que incluye la pizzería, mesas, sillas y delivery take away, donde la inversión total estimada es de US$ 167.866.

También está el nuevo formato de Full Restaurant + Market, que agrega a lo anterior un espacio de mercado donde el cliente puede adquirir para llevar a su casa todos los productos que hacen a la pizzería.

Las zonas donde eventualmente se abriría el local de Almacén de Pizzas serían Nueva Córdoba, el corredor entre los barrios Urca y Argüello, en la zona norte, y barrio Jardín, en la zona sur, entre otras opciones, según los nuevos desarrollos que están en marcha.

"En Almacén de Pizzas imaginan una primera etapa con la ciudad de Córdoba como objetivo, para después posiblemente fijar el interés en sitios como Carlos Paz o Villa Allende. Más adelante, está en carpeta el estudio de ciudades grandes del interior cordobés, como Río Cuarto o Villa María", precisó Santiago Salcedo, director de Centrofranchising.