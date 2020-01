“La seguridad en el deporte tiene que ser una construcción colectiva”

por Hugo Caric

Para Marcelo Frossasco (55), la presidencia del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro) es un “desafío nuevo e importante” que le permitirá unir dos pasiones.

En la política ya tiene un largo camino recorrido, ya que fue intendente de Villa Nueva (1999-2007), legislador provincial y Director de Municipios y Comunas. En el deporte se reconoce como “un amante de todas las disciplinas” y como un discreto futbolista en su juventud. “He jugado a la pelota, pero no he sido una figura. No fui como Carlitos Zannini, que descolló en la defensa de mi querido Alem”, afirma en alusión al actual Procurador del Tesoro de la Nación, quien es su coterráneo.

El funcionario, que asumió el pasado 17 de diciembre, tilda de “impresionante” el calendario de torneos y competencias que tendrá la provincia en 2020, aunque señala que “el gobierno ha invertido mucho en deporte y en seguridad, y eso nos posiciona muy bien ante cualquier evento masivo”.

El partido Talleres-Boca del 2 de febrero, con público visitante y en simultáneo con la disputa del Córdoba Open de tenis, será la prueba de fuego para la flamante gestión del Cosedepro: “Nos hemos reunido una gran cantidad de veces para no dejar nada librado al azar, pero igualmente le pedimos a la gente que vaya con tiempo al Estadio Kempes”, dice Frossasco.

La agenda se completa con el Rally Mundial, la Copa América, la final de la Copa Sudamericana y los partidos de la Superliga, la Primera Nacional, el Torneo Regional Amateur, la Liga Cordobesa de Fútbol y la Liga Nacional de Básquetbol.

“En materia de seguridad siempre debemos ser cautos, pero creo que tenemos todos los elementos tecnológicos y humanos para garantizar que las familias puedan ir a un estadio sin miedo”, señala. “De todos modos, siempre digo que la seguridad en el deporte debe ser una construcción colectiva. No es sólo potestad de la entidad que organiza el evento, de la Policía o del Cosedepro, sino también de los dirigentes, de los medios, de los hinchas… Todos debemos aportar nuestro granito de arena”, puntualiza.

-“Tribuna Segura” ha sido un programa eficiente, ¿qué pasará con él?

-El ministro Mosquera se reunió con su par de Seguridad de la Nación (Sabina Frederic) y dentro de la agenda de trabajo en común figuraba este tema. La ministra ha ratificado la continuidad del programa y es algo que celebramos, más allá de que, si le daban de baja a nivel nacional, la provincia ya tenía decidido armar “Tribuna Segura Córdoba” para aprovechar una base de datos que ha sido clave para la admisión y la captura.

-¿Advierte un compromiso genuino de la dirigencia por erradicar a los violentos?

-Los dirigentes tienen a la seguridad en el deporte como una prioridad y eso nos deja muy tranquilos. Hemos notado muy buena predisposición en los clubes. El apoyo es genuino. De hecho, estoy en condiciones de anticipar que en Instituto, donde la división de la hinchada es un tema resonante, pueden surgir buenas novedades en breve. Ellos tienen una decisión tomada y la vamos a acompañar dentro de nuestras posibilidades.

-¿Fuera del Kempes se complica jugar con dos hinchadas?

No es complejo, mientras llevemos a cabo la planificación correspondiente. En esa materia, la Policía de Córdoba tiene un departamento que es impecable. Jugar los partidos con las dos hinchadas es una decisión tomada por las autoridades del futbol nacional que se instrumentará en breve, así que ya estamos trabajando en ese sentido.

Córdoba-Nación: un escenario “auspicioso”

“Creo que vamos hacia un trato institucional muy cordial, muy ameno, más allá de las diferencias puntuales que puedan existir”, sostiene Frossasco al hablar de la nueva relación Córdoba-Nación.

“Varios funcionarios de nuestro gabinete se reunieron con sus pares nacionales e intendentes también han sido recibidos en Buenos Aires. Es lo que corresponde entre una provincia importante como Córdoba y un presidente que ha dicho hasta el cansancio que su sello distintivo va a ser gobernar junto a los 24 gobernadores. Entre ellos está el nuestro, Juan Schieretti, que ya estuvo con el ministro del interior, así que no me cabe ninguna duda de que vamos hacia un escenario auspicioso”, sostiene.

-Usted fue uno de los funcionarios cordobeses críticos del gobierno macrista.

-Siempre he sido muy prudente, y sobre todo muy objetivo en la crítica. Todo gobierno ha tenido buenas y malas, pero desgraciadamente el que nos dejó, si uno pone las cosas en la balanza, dejó muchas más malas que buenas. Por formación ideológica y política, a uno le duele y le preocupa cuando los sectores más perjudicados son los que menos tienen. Pero nunca he agraviado ni descalificado a nadie, simplemente he marcado, desde lo político e institucional, algunas cuestiones que no me gustaron.

¿Qué es el Cosedepro?



El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial es un organismo dependiente del Ministerio de Gobierno que tiene la función de coordinar, supervisar y decidir en materia de seguridad deportiva en todo el territorio cordobés.

Fue creado el 10 de diciembre de 2008, a través del decreto 1.741, y según su estatuto está integrado por un presidente y representantes de la Policía, la Agencia Córdoba Deportes, la Municipalidad de Córdoba, la Liga Cordobesa de Fútbol y la Federación Cordobesa de Fútbol.

Marcelo Frossasco sucede en la titularidad del organismo a José Tanus Rufeil (ex presidente de San Lorenzo y actual vicepresidente de Talleres) y Rody Guerreiro.