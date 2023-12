“La situación de Córdoba es distinta a la del Gobierno nacional”

El próximo sábado, Daniel Passerini asumirá como el nuevo intendente de la ciudad de Córdoba. Le esperan una serie de desafíos trascendentales para la ciudad, enmarcados en un contexto nacional complejo, con Javier Milei como nuevo presidente anticipando un paquete de medidas que tendrán un duro impacto en la sociedad.

A días de su asunción, recibió a PERFIL CÓRDOBA para dialogar sobre lo que serán los principales ejes de su gestión y de los desafíos que lo esperan desde el momento en que asuma al frente del Palacio 6 de Julio.

–Se espera un paquete de medidas económicas que el propio presidente electo definió como ‘de shock’. ¿Cómo piensa que podrá desarrollar su gestión en un contexto tan complejo como el que se avizora?

–El piso del cual parte la gestión nacional es de un déficit acumulado por muchos años, con una situación muy grave. Las decisiones que tiene que tomar el presidente electo son distintas a las que tiene que tomar el gobernador de Córdoba o el intendente de la ciudad, porque nosotros hace cuatro años comenzamos un proceso de saneamiento financiero y administrativo, reconvirtiendo los plazos del pago de una deuda en dólares. Tenemos otro horizonte, iniciamos un proceso de reordenamiento de las finanzas municipales. Dimos vuelta los números, de un presupuesto en el que se iba el 90 por ciento en sueldos, hoy es el 47 por ciento. Valoramos eso como una fortaleza, nos permitió invertir más recursos en obras, infraestructura, servicios. Entendemos que las decisiones económicas del próximo Gobierno nacional van a impactar en las provincias y en las municipalidades más allá de las buenas administraciones.

–¿Cree que la gestión nacional puede llegar a condicionar su trabajo al frente del municipio?

–Siempre ha sido una práctica común no opinar de las cosas que no pasan. Se habla de un paquete de leyes que Milei va a mandar al Congreso y que seguramente genere un impacto. Las que a nosotros más nos interesan son las vinculadas a los subsidios, si los va a haber, cómo se van a distribuir. Por otro lado, queremos insistir con temas como el boleto federal, la energía, son cuestiones de impacto directo en nuestro presupuesto. Seguimos atentamente temas como la posibilidad de la compensación por Ganancias o la situación de la Caja de Jubilaciones.

–Usted tiene un contacto muy cercano con sectores vulnerables por su trabajo en barrio Müller. ¿Cuánto le preocupa la cuestión social teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesa Córdoba respecto a los altos índices de pobreza?

–Mucho. El impacto de la crisis económica, que tiene causas políticas, impacta directamente en lo social. Ya estamos viendo una merma en el consumo y en la actividad comercial. Esa caída afecta a los ingresos del Estado que es el único que hoy invierte en lo social. La salud pública está sobredemandada porque mucha gente se queda sin obra social. Hay mucha expectativa por dónde va a ser el reordenamiento fiscal. En dónde va a dejar de poner recursos el Estado nacional. La Argentina pasó varias crisis y la más dura fue la del 2001, cuyas heridas aún nos duelen. Estamos expectantes respecto a lo que va a pasar. Todos queremos que al nuevo gobierno le vaya bien. Ha tenido un triunfo contundente en nuestra ciudad y nuestra provincia. Tiene un crédito inicial muy fuerte y esperemos que esas expectativas canalicen decisiones políticas adecuadas.

–La gestión de Llaryora se caracterizó por la modernización y la descentralización. ¿Cree que la suya, por convicción o por necesidad, va a estar signada por la cuestión social?

–Vamos a tener que poner muchos recursos en temas sociales, como fortalecer el sistema de salud, la educación pública. Vamos a tener una demanda directa en estos temas. No obstante, los ejes de nuestra gestión son los que prometimos en campaña. Nuestra agenda principal pone el foco en la seguridad. Queremos ser el primer municipio que tenga un espacio de seguridad ciudadana dentro de la Municipalidad, con una fuerza propia. Ya estamos orientando las inversiones que tenemos que hacer. Nuestra expectativa es que en marzo comience a funcionar articuladamente con la Policía de la Provincia, que tenga móviles propios, cuyos efectivos estén capacitados, usen armas no letales. Buscaremos combinar estrategias territoriales, construir una policía municipal de cercanía que sea una especie de guardia urbana que cuide los espacios públicos. En los barrios que articule con los clubes, los centros vecinales, las iglesias, que son los que conocen los puntos críticos a la hora de proteger. Sería una negligencia de nuestra parte crear un servicio que se superponga con otro. Además vamos a incorporar mucha tecnología, profundizando el trabajo que se hizo hasta ahora en este sentido.

–¿Le molesta cuando se habla de un armado en espejo de los gabinetes municipal y provincial? En realidad, lo que se dice es que el que arma es Llaryora.

–Es una decisión articulada que tenemos con Martín. Para nosotros es una enorme fortaleza articular con el gobierno de la provincia. El gabinete municipal que él deja es una base para diseñar lo que viene. Pero no sólo trabajaremos con la provincia, sino que vamos a contar mucho con el sector privado. Entendemos el concepto de salud pública como la suma de lo privado y lo estatal. La idea es trabajar en conjunto para tomar decisiones.

–¿Cuál cree que será el sello o la impronta de su gestión?

–Una cuestión tiene que ver con integrar acciones para optimizar resultados. Hablo de integración desde lo social y político con una visión humanista. No podemos seguir siendo indiferentes a situaciones que trascienden en la sociedad. Hay un nivel de violencia social, de tensión social, que tiene como base la crisis económica y se ha agravado muchísimo después de la pandemia. Muchos sanitaristas consideran que vivimos una pandemia de enfermedades mentales. En ese sentido necesitamos generar puntos de contacto. De la Sota los definía como ‘puentes’. Conectar a distintos sectores de la ciudad. Pacificar, Córdoba cuenta con el Comipaz, que es referencia en materia de diálogo para construir consensos, algo que debe ser definido como una política pública. Para algunos esto puede no ser importante, para nosotros es esencial.

–¿Son muchos los nombres que se están definiendo en estas horas?

–Prácticamente está todo definido. Lo vamos a anunciar antes de la asunción. Va a ser un gabinete de caras conocidas, otros funcionarios van a jugar roles diferentes. Va a haber incorporaciones, vamos a fusionar áreas dispersas, otras se van a crear, como seguridad. El gobierno debe responder a las necesidades que plantea la ciudadanía. Córdoba ha encontrado un espacio para potenciar la industria del conocimiento, el turismo, la industria. Hemos definido un espacio para que las start up generen empleo, todo esto se va a potenciar. El sector del desarrollo económico va a tener un lugar importante en nuestra gestión.

–La gestión de Llaryora tuvo como sello la recuperación del espacio público. ¿Esa política puede continuar o hay que direccionar fondos en otras cuestiones?

–Fue una de las inversiones con un impacto directo muy alto. Apostaremos a que en cada barrio haya un espacio de encuentro. Vamos a seguir destinando inversiones en eso. Queremos una ciudad más verde, forestada. Estuvimos en La Piojera donde se entregó un espacio para ampliar ese sector y la gente nos agradecía la intervención que se hizo en las plazas Jerónimo del Barco y Colón, entre otras. Espontáneamente, la gente nos reconoce esas acciones. La recuperación del Jardín Botánico, del Parque Las Heras y podríamos hablar de mucho. Aún queda mucho por recuperar. La gente nos plantea los lugares donde la plaza no se recuperó y es bueno para nosotros que la vara esté alta.

“Apuesto a la racionalidad a la hora de discutir con el Suoem

Consultado por cómo imagina su relación con el Suoem, Passerini aseguró que buscará que la misma sea respetuosa y con principios claros, en donde apelará a la racionalidad del sindicato.

“Espero que sea una relación institucional, respetuosa, con principios claros. Queremos honrar los acuerdos que se firmen. Entiendo que no podemos poner una gestión que trabaja 24/7 sólo viendo cómo resuelve los conflictos de un sector. Nosotros tenemos que tratar con otros sectores como la UTA por el servicio de transporte, y con el Surrbac por la recolección de residuos”, indicó el actual viceintendente.

“Me parece lógico que se entienda que muchas de las decisiones que tomamos para ordenar la Municipalidad son la base de nuestra recuperación. Queremos seguir garantizando un buen ingreso, el cuidado de los recursos y para que esa alquimia funcione debemos entender que el contribuyente que paga las tasas municipales para que un sector pueda cobrar su sueldo, va a estar muy condicionado por la situación económica por lo que tenemos que ser sensatos a la hora de ponerles números a la negociación. Yo apuesto a la racionalidad a la hora de discutir. Ya comenzamos en esta transición a integrar las mesas de discusión y quiero dejar esto como antecedente: en cuatro años en el Concejo nunca tuvimos un problema con los encuadramientos gremiales y hemos estado muy cerca de los trabajadores”. “

“Llaryora puede proyectar la idea de un peronismo inclusivo a nivel nacional”

Passerini también dedicó un espacio a la lectura política de la coyuntura a nivel nacional. Habló del fin de ciclo que deja una vara muy alta y de la posibilidad de ampliar a nivel nacional la idea de un peronismo inclusivo. “La forma que entendemos el peronismo que pregonamos con Martín, que viene de la escuela de De la Sota y Schiaretti, tiene que ver con que el peronismo sea parte de algo más grande. No planteamos un peronismo exclusivo, sino un peronismo inclusivo”, indicó el intendente electo.

“En Córdoba vivimos el fin de una etapa, Juan Schiaretti no va a ser más gobernador de la provincia, nos deja la vara muy alta. De la Sota dejó una enseñanza que es que el peronismo pudo gobernar la provincia en base a acuerdos. Nosotros estamos en el momento en que esa idea original está puesta de cara a la gente. Tenemos una vicegobernadora y viceintendente que son de otros espacios políticos. Vamos a trabajar con esa mirada, el partido cordobés es una idea que podemos exhibir y la vamos a profundizar. Además creo que el resultado de Schiaretti, sobre todo en la primera vuelta, abrió un espacio a nivel nacional que Martín Llaryora, teniendo 50 años y siendo gobernador de una de las provincias mejor administradas del país, puede permitir proyectar a nivel nacional esta idea de un peronismo amplio”, agregó.

“Estamos frente a una gran oportunidad. En el país se vive el final de un ciclo, empieza otro en el que visiones cerradas y endogámicas no tienen lugar. Soy muy resultadista y creo que aquello que terminó como un fracaso no debe repetirse. La Argentina no tiene que seguir mirando para atrás, hay que poner al país en el lugar que soñamos y que lamentablemente aún no nos dejaron”, cerró Passerini.