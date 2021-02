Las ilusiones de Ángeles Ligorria

Atenas afrontará su primera Liga Argentina Femenina de vóley. Por ende, hay muchísimas expectativas en el club de barrio General Bustos, ya que, afirman, quieren ser protagonistas y no pasar como “un equipo más”. Y en ese marco cuando se anunció el proyecto la primer refuerzo fue Ángeles Ligorria, que con 21 años es figura del vóley nacional y con un apellido muy ligado a la institución.

“Estamos súper ansiosas y motivadas. El hecho de ser parte de la segunda burbuja maximizó más nuestras emociones”, expresó pletórica Ligorria en la previa al debut en el certamen nacional.

Desde muy pequeña Ángeles estuvo ligada al deporte. En su casa todos practicaban alguna disciplina. Probó con básquet, tenis, hasta que, con la ayuda de su mamá Alejandra Revigliono, tomó la decisión de sumarse al vóley. “Siempre quise hacer deporte y no sabía cuál. Surgió el vóley en Atenas, y arranque”, contó.

- ¿Cuáles son tus primeros recuerdos jugando al vóley?

- Los mini vóley con las mismas compañeras que hoy comparto el equipo de Liga.

- ¿Te provocó en algún momento presión tu apellido tan ligado al deporte?

- No, para nada. Lo porto con felicidad y orgullo, no es una presión.

- ¿Quién es tu referente deportivo?

- Mi papá, por su perseverancia.

Ilusiones grandes. Ligorria formó parte de Las Panteritas (Selección argentina juvenil), siendo destacadas sus actuaciones. Jugó su primer Sudamericano en Perú, al que considera “uno de los momentos más lindos de mi vida”. Su relación con la Selección es muy estrecha, en el 2017 consiguió el histórico séptimo puesto en el Mundial Sub 18 en Rosario, y, por ende, se anima a exclamar que su sueño es “jugar unos Juegos Olímpicos”. Y con esas aspiraciones deportivas apunta alto con Atenas en este debut en la élite del vóley nacional. Cabe recordar que ella regresó al club esta temporada tras jugar en Gimnasia y Esgrima La Plata.

- Desde chica has sido elogiada por tu nivel de juego, ¿cómo convivís con los elogios?

- No me molestan ni tampoco me agrandan. Me gustan más cuando vienen de gente de mi entorno.

- ¿Qué tipo de torneo crees que se va a ver?

- Uno muy duro y competitivo, se va a ver un muy buen vóley. Por eso, la verdad, estoy feliz de ser parte.

CIRCULO ÍNTIMO. Ángeles integra una familia donde el deporte es fundamental.

La presentación de las ‘Griegas’

Atenas será junto a Tucumán de Gimnasia, CEF N° 5 de La Rioja, Ferro, Náutico de Rosario, Paraná Rowing y Douglas High de Pergamino los equipos que debutarán en la Liga Argentina Femenina 2021 de vóley, certamen que ya está en marcha, pero en la que las ‘Griegas’ debutarán el miércoles ante Estudiantes de La Plata por la Zona B.

El torneo tiene tres sedes, que son: Gimnasia y Esgrima de La Plata, Estudiantes y Banco Provincia LP.

El campeonato, además, cuenta con equipos históricos como River, Boca, Gimnasia y Estudiantes de La Plata, San Lorenzo y Vélez; y se destaca la participación especial del seleccionado juvenil Las Panteritas como Club Argentina Andalgalá.

PLANTEL. El ‘Griego’ hace una gran apuesta por este equipo con base bien cordobesa.

FIXTURE ATENAS

Fecha Rival

17/02 Estudiantes LP

18/02 Gimnasia LP

19/02 Douglas Haig

21/02 San Lorenzo

22/02 Banco Provincia

24/02 Tucumán de Gimnasia

25/02 Argentina Andalgalá