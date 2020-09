Juan Carlos Heredia está convencido de que Lionel Messi deberá zanjar sus diferencias con el Barcelona en una negociación. “Va a tener que llegar a un arreglo con el club, ya sea para quedarse o para irse. Mientras tenga contrato vigente no puede marcharse así nomás, porque la sanción puede ser muy fuerte”, afirma el cordobés que jugó en el Barsa en los ‘70.

“Para mí la bomba explotó cuando (Ronald) Koeman, el nuevo DT, le dijo a Luis Suárez que no lo iba a tener en cuenta”, dice “la Milonguita”, quien presagia “una pelea bastante dura” entre el “10” y la directiva azulgrana.

“Barcelona es un club que tuvo muchos ídolos, pero Messi es el más grande de todos. Él tiene la fuerza que le da la idolatría, pero no puede usarla para decir qué jugador debe estar en el plantel. Eso no me gusta. Tampoco comparto algunos cuestionamientos que le están haciendo, pero el socio del Barcelona es así: cuando te critica, te da con un caño”, señala.

“¡MESSI, QUÉDATE!”. La proclama que lanzaron en los últimos días los simpatizantes del Barcelona frente al estadio Camp Nou. "Messi no puede marcharse así nomás", dice Heredia.

Heredia también se refirió a la crisis del equipo catalán: "Era un lujo ver al Barcelona cuando tenía a Xavi, Busquets, Iniesta y Messi. Entre los cuatro hacían lo que querían. Pero cuando se desarmó ese mediocampo, el juego bonito se acabó y Leo quedó muy huérfano. Hoy hace lo que puede y en la cancha sufre más que lo que disfruta, igual que en la selección argentina”.