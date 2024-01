Libertarios confían que la ley se aprobará esta semana

La semana que culminó fue sin dudas una de las más tensas desde que Javier Gerardo Milei es presidente. Estuvo signada por el paro de la CGT, que convocó a miles de personas en todo el país, por las intensas negociaciones en torno a la ley ómnibus y, finalmente, por la intempestiva e inesperada salida de Guillermo Ferraro acusado de una supuesta filtración de información relacionada a la quita de fondos a los gobernadores.

Esto generó que el otrora Ministerio de Infraestructura quede con rango de secretaría bajo la órbita del ahora súper poderoso Ministerio de Economía, conducido Luis Caputo quien terminó la semana con un abarcativo anuncio que dejó el paquete fiscal fuera del megaproyecto de ley.

Según pudo averiguar PERFIL CÓRDOBA, en el entorno libertario confían que tras algunas complicaciones y el anuncio de ‘Toto’ Caputo la ley ómnibus finalmente saldrá esta semana. Eso aseguran varios dirigentes libertarios, quienes notan buena voluntad de todas las partes. Sin embargo, consideran que en este momento hay dos posturas bien definidas: una representada por el Ejecutivo y otra por el Legislativo.

“En las comisiones hay un absoluto respeto al diálogo y a escuchar al otro, sin que esto afecte ni el espíritu ni que se desvirtúe el esqueleto ideológico de la ley”, aseguró una fuente libertaria quien reconoció que no pasa lo mismo con algunos integrantes del Ejecutivo que tienen posturas más confrontativas a la hora de pensar el futuro del paquete de medidas. “Una cosa es lo que el Ejecutivo dice y otra lo que pasa en el Legislativo. Hay una postura que apuesta al diálogo. Tampoco nos ayudó que saliera a la luz una conversación que era puertas para adentro y que no debiera haber trascendido”, reconoció.

Entre los dialoguistas libertarios consideran que es normal que cada espacio pelee por lo suyo y que los representantes de distintas regiones geográficas busquen lo mejor para sus votantes. “Se entiende que cada bloque tiene sus pretensiones y cada provincia lucha por lo suyo. Los tucumanos quieren mejores condiciones para los limones y lo mismo pasa con las provincias más vinculadas a la minería o el agro. Se dialoga con todos los espacios, pero hay grupos que no están dispuestos a conversar, como la izquierda o el kirchnerismo”, aclaró.

Si bien muchos diputados cordobeses participaron en los plenarios de comisiones, los libertarios advierten que los más propensos a la hora de negociar son Juan Brügge, Oscar Agost Carreño, caras visibles del peronismo schiarettista y del PRO. Los sigue de cerca el sanfrancisqueño llaryorista Ignacio García Aresca, todos integrantes del bloque Hacemos Coalición Federal. Sin embargo, se vio recorrer los pasillos a todos los diputados. Para que ese diálogo se profundice, fue clave el trabajo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Quienes estuvieron cerca de él aseguran que no confronta y que deja su ego de lado. También destacan la labor de Oscar Zago, jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados, quien en la misma línea que prima entre los legisladores, se manifestó en seguir apostando a buscar acuerdos.

“Estamos dispuestos a seguir dialogando para conseguir los consensos suficientes”, indicó el viernes pasado a medios capitalinos. "Se trabajó, se dialogó y por eso salió el dictamen. Después, si hay algún tema de reforma, se va a tratar en el recinto como corresponde”, agregó y adelantó que “va a ser una sesión demasiada larga, no es una ley chiquita, es una ley de bases amplias, va a tener muchísimo debate y horas de desarrollo".

Malestar con Gutiérrez. En el entorno de los diputados libertarios hay malestar con Carlos Gutiérrez por su posteo en X (ex Twitter) en torno a los biocombustibles. El diputado de Hacemos Coalición Federal escribió: “Cuando creíamos que en el capítulo biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado… Es muy grave y deja claro que al Gobierno nacional lo único que le importa es la recaudación, careciendo de un plan de desarrollo productivo. Es absurdo que una ley proponga que hay que esperar tres años para que se presente otra ley”.

Estas declaraciones no cayeron bien en el entorno libertario. Aún no habrá confrontación pública pero entienden que el reclamo es desmedido. “El biocombustible del 4 se va al 12 pero quieren que sólo les compren a las pymes. Está bien porque hay que poner condiciones para cuando esas pymes no den abasto”, expresaron.

“Además, debemos decir que en Córdoba son sólo tres pymes con capacidad de producir y van a tener una demanda muy importante. No queremos imaginar que haya otros intereses”, agregaron. “Es fácil hacerse el ‘macho tuitero’, pero a Gutiérrez no lo vimos en las comisiones, mejor que se acerque a hablar”, cerraron los libertarios consultados.