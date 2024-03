Llaryora en la Fundación Mediterránea: “Vamos a acompañar la voluntad de cambio”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, reiteró su apoyo a “las medidas de shock que adoptó el Presidente” apenas asumió. “Es entendible. Es lo mismo que tuvimos hacer nosotros en Córdoba, después de escuchar el plan del Presidente, para que el ajuste que implicaba ese plan no recayera en su totalidad en la gente”.

En ese sentido, fue concreto al expresar que “vamos a acompañar la voluntad de cambio” que la gente expresó en las urnas al elegir a Javier Milei. “Es obvio que vamos a defender los intereses de los cordobeses, pero no hay discusiones personales con el Presidente, se trata de discusiones de intereses cada uno desde el lugar que le toca ocupar”, sostuvo, en una nueva muestra del rol conciliador que viene mostrando.

“El Presidente no es culpable de lo que heredó, para nada. Estamos para apoyarlo y por eso le agradecemos que haya elegido a Córdoba para firmar el Pacto de Mayo”, sostuvo. Y añadió: “Argentina necesitaba un cambio sí o sí, estábamos muy mal. La única divergencia (que tengo con este gobierno) es que los planes fiscales en Argentina se reestructuran desde la macro y a mí me gustaría que se estructuren desde lo productivo. El viernes lo dije en Casa Rosada: no esperemos a aprobar todo junto, que se ponga en marcha lo productivo. Aceleremos todo lo productivo que podamos”.

Para Llaryora, la Ley de Bases “acotada” tiene muchas chances de ser aprobada

En su disertación ponderó la situación de las cuentas fiscales de la Provincia pero se refirió a las “dos grandes debilidades” que tiene Córdoba desde el punto de vista de la economía: el Impuesto a las Ganancias y la Caja de Jubilaciones.

“La Caja no es de todos los cordobeses, y por ese motivo lo que hicimos fue que del 50% del aumento en la administración pública entre 2 y 4 puntos fueran a la Caja y dos puntos a la obra social. Es decir que los mismos que trabajan en la Provincia son los que se encargaron de bajar el déficit de la Caja”. “Estábamos tomando medidas preventivas”, se defendió. Y acotó: “Y eso que en aquel momento (diciembre) no me imaginé muchas cosas que sucedieron después”.

Hacia el final de su presentación sostuvo que “se vienen tiempos muy difíciles para Argentina: ojalá mayo sea un punto de inflexión y nos encuentre a todos juntos trabajando” y en ese sentido precisó que “la gente no va a poder pagar la luz. Ustedes (refiriéndose a los empresarios) tienen pymes y todo el incremento que tengan que abonar por la tarifa eléctrica va a poder ser financiado en tres cuotas: parece increíble que tengamos que disponer al Banco de Córdoba para esto, pero es algo que no lo pudieron prever, nadie lo esperaba. Hace falta contención”.