Para Llaryora, la Ley de Bases “acotada” tiene muchas chances de ser aprobada

Martín Llaryora sigue mostrando su versión conciliadora en lo que puede considerarse una nueva etapa en la relación institucional con el presidente Javier Milei. En la jornada de ayer, el mandatario confió en que la Ley de Bases “acotada” que el gobierno nacional presentó el viernes ante los gobernadores “tiene grandes chances de ser aprobada”.



En Arroyito, donde anunció un desembolso de $ 150 millones para la obra de la costanera, sostuvo que esa creencia parte de que hubo “más consenso en algunos puntos y mayor disposición del Gobierno a recibir sugerencias en aquellos puntos en desacuerdo”. Respecto a los puntos de la ley relacionados al paquete fiscal, Llaryora confirmó que será más acotado: “Se abrieron dos comisiones justamente para ir tratando no sólo el tema legislativo, sino también lo que va a ser el Pacto de Mayo”.



En ese sentido, anticipó “varias buenas noticias” para Córdoba: “No hay más derechos de retenciones, o sea, no se incorporan los derechos de retenciones”, precisó. También confirmó que la nueva Ley de Bases que pretende llevar al Congreso el gobierno de Milei no incluirá empresas cordobesas sujetas a privatización.

Además, confirmó que en la reunión que mantuvo con los ministros Nicolás Posse y Guillermo Francos que dentro de los elementos productivos “se incorpore un capítulo de biocombustibles para ver si podemos llegar a un acuerdo, imitando ejemplos de Brasil o Estados Unidos”.



“Nosotros podemos crecer, somos grandes productores de maíz, tenemos ahí una potencia para que no se vayan los granos sino para que le demos mayor valor agregado a los granos y podamos generar más trabajo. La propuesta quedó en análisis”, añadió.

El mensaje de Llaryora tiene correlación con lo que había planteado el miércoles pasado en el almuerzo que organizó la Bolsa de Comercio de Córdoba. Allí, el mandatario le había pedido “más diálogo” al gobierno de Milei pero apoyó algunas de las medidas que debió adoptar el presidente desde que asumió el 10 de diciembre.



Llaryora sostuvo que la crisis con la que asumió el presidente Milei “necesitaba medidas de shock. Algo similar me pasó cuando asumí en la Municipalidad. Antes se hablaba de los 100 días que tenían los dirigentes cuando asumían. Hoy, hay que tomar medidas rápidas, no se puede culpar al Presidente por lo que hizo con la herencia que recibió y el presidente lo sintetiza entre la licuadora y la motosierra”, sostuvo. Aunque alertó: “Eso tiene consecuencias que ya conocemos: la recesión”.



En la reunión con los empresarios precisó que “no tendría sentido insistir con algo que ya fue rechazado por el Congreso (la Ley de Bases), por lo que es necesario que nos escuchen y acepten las sugerencias que estamos dispuestos a aportar”.