Llaryora entra a la fase dos de su relación con Milei: más distancia y críticas

“Ya está, cumplimos”. La frase de un dirigente que camina a diario entre los despachos de El Panal se refiere al apoyo que el gobierno de Córdoba le dio a la administración Milei, la fuerza de gobierno más débil en el ámbito legislativo desde el retorno de la democracia. “Sin el apoyo de los gobernadores, el presidente no tendría ni ley Bases ni Pacto de Mayo ni la gobernabilidad que tiene”, añade la fuente, remarcando que, en muchos casos, los diputados de la oposición fueron los que se pusieron la discusión de la ley al hombro y la sacaron adelante.



Entre la nula experiencia de la mayoría de los legisladores libertarios y las internas en La Libertad Avanza (“es tan fuerte como en el peronismo o en el PRO, pero no tiene tanta prensa”, cuenta un diputado cordobés), la gobernabilidad “dependió más de la oposición que del propio gobierno. Milei dinamitó todo varias veces”, añade la fuente. Esa realidad empezará a cambiar.

El gobernador Martín Llaryora comprobó el martes pasado, en la gélida noche tucumana, que Milei “seguirá haciendo la suya”, en buena medida por el alto porcentaje de aprobación que tiene su imagen, aunque las encuestas ya empiezan a mostrar que eso se va disociando de la gestión. En algunos focus group que se conocieron en la semana que pasó, la inflación comienza a dejar de ser la principal preocupación de la mayoría de los argentinos y aflora “la pobreza” y “la falta de empleo” en el top tres de los problemas a resolver. Se trata de dos cuestiones en las que Milei parece no haber reparado con la firmeza que amerita la situación. “Está obsesionado con la inflación y todos sus esfuerzos están concentrados ahí”, repiten quienes han visitado al libertario en Casa Rosada.

La estrategia de Llaryora en la fase dos de su relación con el Presidente se concentrará en dos aspectos. Por un lado, seguirá reclamando los fondos que Nación le adeuda a Córdoba. En ese sentido, va en sintonía con sus pares de la Región Centro, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio, quien le inició juicio a la Nación por la deuda con Entre Ríos. El cordobés y el santafesino no presentaron demandas judiciales debido a que sus antecesores ya lo habían hecho. De todas maneras, desde El Panal no descartan realizar una nueva presentación en la justicia si no se abre el grifo a Córdoba.



Por otro lado, Llaryora no se privará de lanzar críticas al libertario en los aspectos en los que mantiene diferencias desde el minuto cero: obra pública, federalismo y, principalmente, en la implementación de un plan productivo que acompañe la baja de la inflación y que permita afrontar la pérdida de empleo en los próximos meses.



Sabe Llaryora que deberá caminar por una delgada línea para no ofender al cordobés de a pie que no sólo votó a Milei sino que lo sigue apoyando. La última encuesta de la consultora CB muestra que el presidente tiene una imagen positiva del 66% en esta provincia, una de las más altas del país. En el gobierno provincial creen que ese número empezará a bajar en los próximos meses, producto del fuerte deterioro social que se está produciendo, pero de todas maneras reconocen que el porcentaje es muy elevado y no pierden de vista el contexto.

Gestión y apoyo a Schiaretti

El gobernador seguirá concentrado en Córdoba y apoyará sin condicionamientos el armado nacional de Juan Schiaretti. En la última semana se conoció que el exgobernador no termina de convencerse de participar en la contienda electoral del 2025, como candidato a diputado. En su entorno aseguran que el objetivo es 2027 y que la participación en las elecciones del año próximo lo “limitaría”.



“Juan tiene que caminar buena parte del país y no conviene que sea candidato a diputado ni por Córdoba ni por Caba porque hay que sumar gente y establecer alianzas”, dicen los colaboradores más estrechos del exmandatario, algunos de los cuales le aconsejan que no es buen negocio aterrizar en la Cámara de Diputados. “No necesitamos que el armado surja desde ahí”, aseguran.

Tal como publicó PERFIL CÓRDOBA en la semana, el schiarettismo busca un amplio armado nacional que por ahora alcanzaría a nueve distritos en todo el país. “Hace falta tener presencia en cinco provincias para ser un partido nacional, pero vamos por más”, aseguran. Y añaden: “El objetivo es superar al kirchnerismo y dejarlo como un partido local o como mucho con alguna presencia en Buenos Aires”.



Para darle forma a esa estructura, Schiaretti considera que es el momento de hablar con todos. En Córdoba o en Buenos Aires, los diálogos son permanentes. A las reuniones que trascendieron con gobernadores y con el presidente del bloque de diputados Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, se suma la línea directa que mantiene con Horacio Rodríguez Larreta y con Martín Lousteau y hasta con quien fue el armador nacional de Javier Milei, Carlos Kikuchi.



“Se pueden dar, de acá al 2025 o 2027, alianzas y sumatorias de todo tipo. Queremos construir una alternativa. Nos vamos a juntar con todos los peronistas no kirchneristas, los radicales no mileistas, que cada vez hay más y los del PRO que no se quieran pasar a La Libertad Avanza. Es decir, los que no hayan cruzado el Jordán”, aseguran.