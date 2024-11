Llaryora: "Si Schiaretti hubiera sido presidente, hoy estaríamos 10 veces mejor"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, aseguró que "si Schiaretti hubiera sido presidente, hoy estaríamos 10 veces mejor".

"Para mí Argentina juega desde hace tiempo dos partidos y nosotros venimos por el partido moderado y del centro. Pero venimos gobernando Córdoba de esa manera y Córdoba viene creciendo a un PBI más alto que el de Argentina", sostuvo el mandatario cordobés.

"Entonces tan equivocados no estamos en la gestión. De hecho Córdoba nunca cayó en default. Hoy vale más un bono cordobés que un bono nacional, entre muchas cosas", agregó en declaraciones a Radio con Vos.

Las preocupaciones del votante de Milei se alejan de la agenda económica

Modelo cordobés

"Nosotros tenemos un modelo que empezó José Manuel De la Sota y Schiaretti. Yo creo que si Schiaretti hubiera sido presidente, hoy estaríamos 10 veces mejor. No nos movemos en la demagogia del debate de la grieta", afirmó Llaryora en diálogo con la periodista Romina Manguel.

DNU

Al ser consultado sobre la sesión en Diputados que iba a limitar los DNU de Javier Milei y que finalmente fue postergada, el gobernador de Córdoba respondió: "Algunos no quisieron bajar directamente porque después tenían que explicar la incoherencia. Les daba vergüenza. Algunos dijeron ´dejemos esto acá que nos van a hacer 8 a 0´".

"No podés si vos ejerciste ahora sacarle la herramienta al otro, si pedir tal vez pongámosle de una vez por todas por la institucionalidad de la Argentina en qué marco vamos a usar estos decretos porque si no, no tiene sentido el Congreso", consideró Llaryora.

Además enfatizó que "justamente se crearon para necesidad y urgencia, y este decreto es hoy de uso diario".

Partido Justicialista

Llaryora expresó que Cristina en la conducción del PJ "atrasa" y que con su aparición "le hizo un gran favor a Milei".

Cuando el periodista Luis Novaresio de La Nación + le preguntó si le quedaba cómodo que la presidenta de su partido fuera Cristina, el mandatario contestó: “No, no. Y creo que atrasa. Al partido no le hace bien y creo que todo dirigente tiene un tiempo y, después de ese tiempo, tenés que correrte”.

Después cuando le repreguntaron si "Cristina fue", Llaryora respondió: “Yo no soy quién, sería muy pedante. Pero para nosotros el modelo del kirchnerismo claramente no es para la Argentina. Lo hemos combatido y ellos a nosotros”, recordó.

“Para esta etapa hubiera sido mejor otro estilo de conducción y darle modernidad. Incluso creo que le hizo un gran favor a Milei. No sólo lo creo, sino que he visto cómo repuntó en las encuestas Milei, simplemente por la aparición de Cristina en el PJ. Le dio un aire importante al presidente, fue una gran mano. Todo esto les sirve a ambos, pero no al justicialismo, por eso tendría que renovarse”, opinó.