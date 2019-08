“Lo que está pasando no traerá ninguna consecuencia en el peronismo de Córdoba”

por Gabriel Silva

El legislador provincial Carlos Gutiérrez es una de las personas que más conoce cómo piensa el gobernador Juan Schiaretti. Compañero de militancia de décadas del primer mandatario provincial, el actual titular del bloque de legisladores del oficialismo en la Unicameral asumió el compromiso de encabezar la boleta corta con que el PJ de Córdoba arriba al escenario nacional prescindiendo del tramo a presidente.

Decisión que en el congreso partidario celebrado hace un mes y medio parecía reunir la conformidad de todos los dirigentes de la fuerza en la provincia, pero que, a medida que comenzó a caminar la campaña rumbo a las Paso, encontró diferencias no solo en la militancia sino también entre los referentes.

De todos modos, en entrevista exclusiva con PERFIL CORDOBA, Gutiérrez afirma que nota “una intensidad creciente” a prescindir del tramo presidencial, aunque agrega que “hay que hacer docencia” para que la gente entienda cómo se debe producir el corte de boleta.

“Somos una fuerza que llega a todos los rincones de la provincia pero notamos que hay un desconocimiento por la falta de tradición en este sentido respecto de con qué boleta se vota y el temor a equivocarse con la anulación del sufragio”, sostiene.

- ¿Cuánto incide la polarización nacional al haber decidido por la boleta corta?

- La polarización no ayuda para nada. De todos modos encontramos una creciente sensación en la gente, tanto para las Paso como para lo que sigue, de expresarse más allá de la grieta. Una grieta que cada vez se manifiesta más con emociones que con razones, y en una campaña donde no se discutieron propuestas. En general, percibimos que cualquiera sea el resultado no se va a producir el final de la grieta y vamos a seguir teniendo una división sin una mejora en materia de propuestas.

- ¿Está sorprendido o molesto con la actitud de algunos dirigentes? De Carlos Caserio, por ejemplo…

- Creo que esas son más cuestiones exacerbadas por una búsqueda periodística que entiendo pero que no tiene que ver con lo que pasa. No vinimos a una elección a entorpecer el voto de nadie en el tramo que dijimos que estaba liberado. Al contrario, tenemos el compromiso de explicarle al elector respecto del tramo presidencial y hacerlo sin ningún tipo de cuestiones que no sean la propia voluntad que el votante manifiesta.

- ¿Cree que esto puede traer consecuencias en el PJ de Córdoba después de las Primarias?

- No, esto no traerá consecuencias en el partido. Porque además no tiene nada que ver con la profundidad del verdadero cuadro de situación que está anclado en el contundente respaldo que los cordobeses le dieron a Schiaretti hace dos meses. Entonces, esto es defender los intereses de Córdoba y tenemos que ver cómo se materializa ese apoyo ahora.

- Y a nivel nacional, ¿puede cambiar el escenario o aparecer tensiones dependiendo de quién gobierne en diciembre?

- No hay que pensar en tensiones o no tensiones. Nosotros siempre dijimos que lo más importante es defender los intereses de Córdoba gobierne quien gobierne y solo nuestra fuerza puede garantizarlo. Lo vimos en el pasado y la lista de Juan tiene un probado compromiso, no conocemos qué harán aquellos que forman parte de listas armadas en Buenos Aires: si defenderán a los cordobeses o los intereses de quiénes las armaron.