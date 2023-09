Los ocho mejores consejos para no cometer errores en épocas de inflación

Cuáles son los 8 errores que debes evitar en momentos de volatilidad económica. No hace falta mirar al cielo para encontrar las soluciones.

No hay dudas que la inflación le pega de lleno al bolsillo de los argentinos. Esta situación pareciera complicarse mes a mes con la suba de los precios que no se compensa, de igual manera, con la suba de salarios. Por tal motivo, es posible que tus finanzas estén enfrentando un momento complicado o, al menos, una situación de incertidumbre sobre el futuro.

Frente a este escenario, Naranja X elaboró un informe con los errores financieros o metidas de pata que podes mandarte en épocas de inflación. Estamos hablando de esos pifies que pueden hacer que tu billetera se sienta como un agujero negro en el que desaparecen tus billetes.

Tener fiaca para ahorrar

No siempre se puede guardar un extra, obvio. Si llegar a fin de mes suena una utopía. Es clave proponer un número o porcentaje realista y destinarlo al ahorro desde el día que se recibe el sueldo, por ejemplo. Aprender a vivir sin esa suma hasta que cobrar nuevamente.

No invertir la plata que ahorrás

Este ítem no es opcional. Simplemente porque mes a mes los pesos van perdiendo poder de compra. ¿Cómo saberlo? Por los aumentos en las góndolas y en los servicios, o para más datos oficiales se puede acudir al INDEC.

Enero. La inflación fue del 6%

Si en julio se necesitaba $70.000 para una bicicleta, en agosto seguramente el precio sufrió un aumento de más de $4000. Si se ahorra para un rodado -o lo que sea- y no se resguarda esos pesos, cada vez pueden valer menos y el objetivo se aleja. Esa es una consecuencia de la inflación. Así que plata que se ahorra, plata que se invierte.

Destinar el dinero a gastos no esenciales

En la lista de errores financieros personales, este entra en el podio. En momentos de inflación alta, es importante priorizar lo realmente importante y evitar gastar en cosas innecesarias. A lo mejor cada uno tiene una organización medio desastrosa, y el descuido de comer afuera. La sugerencia es, por un mes, cocinar o llevar una vianda al trabajo.

No controlar los gastos

Bueno, este punto y el anterior, un solo corazón. Es importante llevar un registro de los gastos y controlarlos para evitar consumir más de lo que se puede permitir. Esto puede ayudar a ajustar el presupuesto y evitar caer en deudas. Existen apps gratuitas para hacerlo: 1Money, Tricount, Mint , Mujer financiera.

Comprar sin comparar precios

En un contexto inflacionario, los precios pueden variar significativamente entre diferentes proveedores y tiendas. Por lo tanto, es importante comparar antes de meter la mano en el bolsillo. 3 herramientas gratis para comparar precios en Argentina.

Andar por la vida sin un presupuesto

El sexto error es andar por la vida sin un presupuesto. Son casi infinitas las razones por las que se necesita una planificación. Armar un presupuesto es clave para tener un mejor control de las finanzas, visualizar metas financieras y motivar para alcanzarlas, saber cuánto dinero entra y cuánto sale, ajustar los gastos de acuerdo con los ingresos (no delirar, básicamente), prepararse mejor para emergencias y/o imprevistos, pagar a tiempo las deudas, y hacer un cálculo anticipado de cuánto se debe asignar a las obligaciones. Y lo mejor de todo: reducir la incertidumbre.

No contar con información

Hay muchos cursos online gratuitos para adquirir nociones básicas sobre las finanzas del día a día. En caso de no ser un economista, es bueno leer la secciones de economía y negocios de los medios de comunicación. Una buena sugerencia es aprovechar los plazos fijos, variar entre el tradicional y el Plazo fijo UVA.

Tomar un aumento de sueldo como un changüí para gastar más

El último error en esta lista es tomar un aumento de sueldo como un changüí para gastar más. En caso de tener la suerte de recibir una mejora por las paritarias, no hay que creerse Tío Rico. Este incremento salarial es apenas para darle batalla a la inflación y no pierdas tanto poder adquisitivo. Las cosas cuestan cada vez más. Hay que evitar el tarjeteo a diestra y siniestra, y pegarle una ajustada al fondo de emergencia, que si no se lo alimenta, se queda atrás