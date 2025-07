Los "Oscars" argentinos se entregarán en Córdoba

El coliseo mayor de nuestra ciudad se prepara para una noche de gala. El próximo 23 de julio, Córdoba será el epicentro del cine argentino con la entrega de los Premios Sur, los galardones que anualmente otorga la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina.

En una decisión que busca federalizar la industria, esta es la primera vez que la ceremonia se realiza fuera de la ciudad de Buenos Aires, un hito que marca la visión de la actual Comisión Directiva, presidida por el productor Hernán Findling.

La Academia, responsable de seleccionar las películas argentinas que compiten por los premios Óscar, Goya, Ariel y Platino, entre otros, llega a Córdoba con una propuesta ambiciosa. La gala, que contará con la conducción de Andrea Frigerio y Martín Bossi, y la presencia de figuras como Guillermo Francella, Inés Estévez, Juana Viale y Elena Roger, se transmitirá en vivo para Argentina, Uruguay y Chile por la Temporada de Premios de TNT y Max.

Federalizar la pantalla grande

En la antesala de la gran noche, Perfil Córdoba dialogó con Findling, quien compartió los motivos detrás de la decisión de trasladar los Premios Sur a Córdoba y su visión sobre el presente y futuro del cine nacional. “Desde el día uno, una de las bases de esta comisión directiva fue federalizar lo máximo posible todo lo referente a cine y artes audiovisuales”.

HERNÁN FINDLING. “La macroeconomía que maneja Argentina es la que hace que no seamos tan competitivos como lo éramos antes, pero sí somos muy competitivos a nivel técnico, artístico y creativo”.

La motivación, según detalla, se basa en un informe de 2021 del Observatorio Audiovisual que reveló que el 93% de la producción audiovisual del país salía de la ciudad de Buenos Aires. “Es muy difícil que un país crezca si solamente se ve un punto de vista, en todos los sentidos, me refiero”, reflexiona.

Para revertir esta centralización, la academia empezó a realizar charlas y debates en diferentes provincias. “Uno de los pasos que creíamos necesarios era que los Premios Sur, que desde que se crearon se hicieron en Capital Federal, fueran a algunas de las provincias como una manera también de federalizar los premios y el arte audiovisual”, afirma.

En este sentido, Córdoba fue una elección natural. “La Provincia nos recibió con los brazos abiertos, está apostando mucho al audiovisual, sobre todo a través del cash rebate y el tax rebate”, destaca Findling.

Además, subraya la importancia de que los premios itineren: “El hecho de que pueda ir a diferentes provincias suma para poder acercarse al premio porque a veces llegar a Buenos Aires es complicado”.



Por primera vez, los Premios Sur se entregarán en Córdoba



El éxito de las ediciones anteriores, que fueron lo más visto de la Televisión Pública en sus respectivos años, fue clave para captar el interés de TNT Max. “Nos tocaron la puerta por la repercusión que veníamos teniendo y nos ofrecieron que se emitiera a través de TNT y la plataforma Max para Argentina, Uruguay y Chile. Eso fue muy bueno; el año pasado y este año salimos para toda Latinoamérica, menos México”, celebra Findling.

La cobertura televisiva internacional estará a cargo de un equipo de producción mayoritariamente argentino, lo que según Findling, garantiza un alto nivel técnico. “Es el mismo equipo que se utiliza para los Goya, los Platino y los Ariel de México. Además de esta cobertura, desde la Academia traemos prensa de España y de Francia”, detalla.

Respecto a las próximas sedes de los Premios Sur, Findling prefiere ser cauto. “Todavía no lo tenemos decidido. Sí empezamos conversaciones con las provincias, pero primero veremos cómo va a salir esta gran ceremonia y después se verá”. Y concluye con un reconocimiento a la provincia anfitriona: “Sabemos que Córdoba se está ‘jugando’, por decirlo en términos coloquiales, con esta gran ceremonia, pues realmente es una ceremonia muy importante y valoramos muchísimo todo el esfuerzo que está poniendo la provincia”.

NANO, COUSTAROT, SACCONE Y SANSICA. En la antesala de los Premios Sur, Viviana Saccone, Gustavo Garzón y Teté Coustarot pasaron por Córdoba como embajadores del cine nacional.

Políticas públicas e impacto en la industria

En el marco de la compleja situación que vive el sector, el presidente de la Academia señaló que las políticas públicas y culturales dejan mucho que desear. “Este seguramente sea el año con menos películas de los últimos 30, diría, porque al no haber ayuda estatal, que es 100% necesaria para producir el cine de autor, el cine con identidad básicamente no se puede hacer. Está buenísimo filmar películas industriales, lo aplaudo, pero también tiene que estar balanceado con la posibilidad de nuevos autores, nuevos directores o directores que tienen una mirada diferente a la que tiene la plataforma o el cine industrial; porque además ahí está el recambio, sino nos quedamos en un cine industrial, en muy pocas películas por año y creo que así no se crece”, se lamenta.

–¿Somos atractivos para el mundo?

–Somos excelentemente atractivos para productoras de afuera a nivel técnico, artístico, en calidad humana y en cómo podemos producir las películas. Sin embargo, en este momento hay una realidad económica innegable: el peso está muy fuerte en referencia al dólar, entonces a nivel económico, estamos caros y nos cuesta competir. Pero que quede muy claro: es la macroeconomía que maneja Argentina la que hace que no seamos tan competitivos como antes, pero sí somos muy competitivos a nivel técnico, artístico y creativo, por eso nos buscan de todo el mundo.

Nominaciones

PREMIADOS. Durante la ceremonia, la Provincia entregará el premio a la Trayectoria a Guillermo Francella, mientras que Diana Frey y Eugenio Zanetti (foto) recibirán los premios de Honor.



Los Premios Sur reconocerán lo mejor de la producción cinematográfica nacional estrenada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, en 23 categorías diferentes.

En la categoría “Mejor Película de Ficción” las más nominadas son "Alemania", "El Jockey", "El Hombre que Amaba los Platos Voladores" y "Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado".

Capital del audiovisual iberoamericano

COLOQUIO. La nueva edición del Coloquio Apac este año eleva la apuesta con la Misión Internacional Fipca.



En el marco de la entrega de los Premios Sur, se llevará a cabo en nuestra ciudad otro evento vinculado al sector audiovisual.

El viernes 25 de julio Córdoba será sede de una nueva edición del Coloquio Apac, que este año eleva la apuesta con la Misión Internacional Fipca y reunirá a figuras de la producción audiovisual de Argentina, Chile, Perú, Colombia y España.

Mariano Joaquín García, director del Coloquio, destacó que la misión es conectar a las productoras locales con colegas de Iberoamérica, facilitando articulaciones concretas a través de rondas de negocios, mesas de trabajo y charlas.

Desde 2020, el Coloquio Apac ha impulsado iniciativas como la inclusión del audiovisual en la Ley de Economía del Conocimiento y la ordenanza “Paola Suárez”.

Ahora, esta nueva edición busca consolidar vínculos duraderos, posicionando a Córdoba en el mapa audiovisual iberoamericano y proyectando un futuro de mayor circulación de contenidos y oportunidades para todos los territorios.