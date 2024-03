Los precios están bajando para contrarrestar la caída en las ventas, según Fedecom

Fausto Brandolín, titular de la Federación de Comercio (Fedecom), ha alertado sobre la persistente caída en las ventas del sector durante el último mes, marcando así 22 meses consecutivos de declive. En un panorama particularmente sombrío, Brandolín reveló que todos los 11 rubros registraron números negativos, todos en dos dígitos.

"Los comerciantes se enfrentan a una situación desafiante, donde la baja de precios y las promociones son estrategias para evitar una mayor disminución en las ventas", señaló Brandolín. Explicó que muchos comerciantes se vieron en la necesidad de reducir sus precios y ofrecer promociones para atraer a los clientes, sin embargo, lamentablemente, el consumo no ha logrado repuntar.

Pymes de Córdoba salen a bancar el DNU de Milei con críticas a los movimientos sindicales

Brandolín destacó que la percepción de los consumidores sobre los precios elevados ha contribuido al exceso de stock en los establecimientos comerciales. "La lista de precios que surgió a fines de noviembre y en diciembre, junto con los primeros días de Milei y una devaluación del 50%, todo eso se reflejó en los precios. El comerciante no lo convalidó. Ni el comerciante, ni nadie. Todo se medía por el dólar blue. Ahora que el dólar se desinfló, nada baja", explicó.

Bajan algunos productos y aumentan los servicios

“Ahora hay promociones de algunas fábricas porque no se vende. No hay alternativa: cerrás o bajas. La baja de precios se está dando, pero el consumo no acompaña. Pero ni así se puede vender”, detalló.

Ante esta situación, el presidente de la federación que agrupa a miles de comercios, hizo un llamado a la reflexión sobre “la necesidad de implementar medidas que impulsen el consumo y reactiven la economía del sector comercial”. Además, expresó su preocupación por el “próximo aumento en las tarifas de energía”, advirtiendo que será difícil para los comerciantes hacerle frente sin una mejora en la rentabilidad.

“Recuerde que vamos a recibir un aumento de la energía tremendo. Si no se lo acompaña con una suba en la rentabilidad será muy difícil hacerle frente”, alertó.

En este contexto, la Federación de Comercio insta a considerar la importancia de la baja de precios y las promociones como herramientas para estimular las ventas y evitar una mayor contracción en el sector.