“Los radicales de Córdoba deben saber que las decisiones que se tomen para 2025 impactarán en 2027”

No fue un año fácil para Rodrigo de Lo redo. Su rol al frente del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados le generó un nivel de exposición nacional al que nunca antes había sido sometido y cada una de sus expresiones generaron fuertes dosis de aceptación o rechazo, según los intereses afectados.

El pasado jueves le tocó protagonizar una de las fotos políticas de la semana en la reunión que mantuvo el bloque de la UCR y el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, encuentro del que participaron además la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Martín Menem, entre otros.

De Loredo habló con Perfil Córdoba, brindó detalles del mitin político, habló de las críticas que recibe dentro de su partido por su alineamiento, sus aspiraciones y también se permitió hacer un balance del 2024 que ya deshoja sus últimos días.

“Fue un año muy bravo, una montaña rusa, dependiendo de la semana en que hagas el recorte éramos héroes o villanos y en un mundo tan vertiginoso y tan dicotómico, muchas veces es difícil que se visualice la película y no la foto. Sin embargo creo que la película al final del año termina de darle sentido a una postura que tuvo coherencia, que no tiene obsecuencia y que es constructiva para que al país le vaya bien”, comentó De Loredo.

“Mi sostén fue la familia y aferrarme al convencimiento de que no traiciono mis valores”, agregó.

Reunión generosa

El diputado radical describió a la extensa reunión –que duró casi tres horas– como “muy positiva, generosa de parte del Presidente en cuanto al tiempo que nos dispensó y la voluntad de escuchar a cada uno de los diputados. Todos pudieron expresar su mirada, en todos los temas abordados. Fue una reunión necesaria para un bloque como el nuestro, en un año muy turbulento”, admitió.

De Loredo resaltó que el Presidente convocó a la UCR para reconocer “el acompañamiento de leyes sin las cuales los objetivos logrados de esta bilidad económica, baja inflacionaria, baja del riesgo país, no podrían haberse obtenido”.

Además señaló que Milei reconoció las diferencias entre ambos partidos, considerándolas “naturales y lógicas”. “El tiempo fue un ordenador, después de momentos de confrontaciones que tu vimos con el Presidente nos parece un buen gesto, merecido y que, de alguna manera, termina de explicar nuestro comportamiento. El Presidente entendió que los diputados de la UCR actuaron con buena leche y buenas intenciones en cada una de las posturas que tomaban”, destacó.

Consultado sobre las críticas de algunos dirigentes de su propio partido, De Loredo las calificó como “erráticas”. Según el diputado, “hay un sector del radicalismo que no entendió la responsabilidad de sus electores que le piden, sin ser oficialista, acompañar posturas para no volver al pasado que nos trajo hasta acá y acompañar medidas que nos permitan la recuperación económica. Terminaron ab sorbidos por el kirchnerismo y articularon posturas en el Parlamento con sectores del peronismo con los cuales nosotros nunca tenemos que coordinar acciones”.

–¿Esa lectura también la realiza respecto a las críticas que vienen de parte de dirigentes radicales cordobeses?

–Sí, terminan alineándose en el mismo sentido.

–¿Hablaron en la reunión con el presidente Milei respecto a la posibilidad de una confluencia o una alianza electoral para 2025?

–Es temprano para eso y entiendo que es algo que deberán resolver los distritos. El partido tiene que tener una mirada práctica y respetuosa de las autonomías de cada distrito. Calculo que es una decisión que se tomará entre abril y mayo próximo.

–¿Y usted dónde se ve?

–Yo ya he anticipado que estoy trabajando para ser gobernador en el 2027. Es importante resaltar que las decisiones que tomemos como partido en el medio turno tienen que estar vinculadas a ese objetivo también.

–¿No hay 2027 sin 2025?

–Claro, por eso este no será un razonamiento personal si no que será colectivo. Ese colectivo deberá analizar la elección de medio turno teniendo en miras al 2027. No es una discusión que esté zanjada.

–En ese marco, una alianza con La Libertad Avanza, ¿cómo cree que puede ser tomada por el senador Luis Juez, quien también ya anunció sus intenciones de competir por la gobernación?

–Mantengo una relación de afecto y respeto con “el Luis”. Queda tiempo para que vayamos zanjando nuestras diferencias. En una oportunidad estuvimos frente a un escenario de alta paridad y entendí que el arco opositor no podía ser funcional al peronismo dividiéndose por la mitad. Fue un gesto que era necesario dar, fue resignar mi candidatura a gobernador, estuvimos muy cerca, a tan solo tres puntos, obviamente que espero que suceda el mismo proceso en 2027 y si eso pasa, se termina con 25 años de peronismo en la provincia.

El rol de Mauricio Macri

Consultado por la reacción de Mauricio Macri a la foto del pasado jueves junto a Milei, y principalmente Patricia Bullrich con quien el expresidente mantiene un distanciamiento, De Loredo cuestionó al Gobierno nacional por ser “injusto” con el expresidente Macri, quien “ha mostrado una vocación de cooperación, extremadamente generosa, casi inédita”.

Según el diputado radical, el gobierno no ha valorado “el apoyo y los silencios del expresidente cuando tiene diferencias, en pos de buscar el bienestar del país”.