Los SRT, Fadea, Dioxitek y Fabricaciones Militares, las empresas de Córdoba que no serán privatizadas

La diputada de Unión por la Patria (UxP), Julia Strada, confirmó este viernes que las empresas radicadas en Córdoba no serán privatizadas ya que fueron retiradas de dictamen de la Ley Ómnibus.

“Sacaron todas paradójicamente, sospechoso, todas las de Córdoba. Hay varias plantas relevantes. Obviamente el gobernador tiene intención de que la provincia sea parte de la gestión de esas empresas”, aseguró la legisladora.

“A mí no me parece, me parece inaceptable que para prestar el voto de los cordobeses para que acompañen todo el paquete de privatizaciones tengan que sacar las de Córdoba. Algo me dice que no está bien la cosa. Si vos tenés que sacar las de Córdoba es porque no podés volver a tu provincia tranquilamente”, agregó en declaraciones a radio Urbana Play.

“Una cosa es tener una reivindicación específica como biocombustibles en Santa Fe, Córdoba o si querés yerba mate en Corrientes y Misiones. Y otra cosa es ser parte de un plan de privatizaciones que quizás le afecte a otra provincia, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, por ejemplo. Pero que a vos no te afecta porque sacaste las tuyas. Eso me parece que es distinto a la ley de pesca, donde vos estás peleando por una regulación sectorial específica”, sostuvo Strada.

Entre las empresas radicadas en Córdoba que fueron quitadas de los anexos se encuentran los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Fadea, Dioxitex y Fabricaciones Militares.

Privatizaciones

Además afirmó que el apartado de las privatizaciones fue “lo último que modificaron anoche a altas horas”.

“Me parece que siguen manteniendo el eje, el corazón de la ley que es no moverse de vender el corazón de las empresas del Estado”, opinó.

Strada recordó que “había una lista inicialmente de 41” y que eran “40 sacando YPF”. “El 27 de diciembre había 41. El 24 de enero supuestamente con el dictamen firmado de la mayoría de la comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda había 40. Y ahora hay en torno a 30 empresas”, añadió en diálogo con la periodista María O´Donnell .



Banco Nación

“Se sigue manteniendo la venta del Banco Nación, de Arsat y Núcleo Eléctrica Argentina como privatización parcial”, indicó la diputada.

También aclaró que “la privatización parcial puede terminar en una venta total sin que el Congreso intervenga el día de mañana”.

“Luego hay un listado de empresas para privatización total. Está Aerolíneas Argentinas por mencionar alguna. Hay varias relevantes”, prosiguió Strada.

Finalmente detalló que hay otro anexo sólo para medios públicos, donde se encuentran la agencia Télam, Radio Nacional, y la TV Pública, entre otros.