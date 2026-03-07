Luciana Periales: “Una característica del liderazgo femenino es la empatía”

En el ejercicio del retrato hablado, la mirada de otro ayuda a completar la propia historia. En el caso de Luciana Periales, presidenta y CEO de Neverland, fue la de su amiga Natalia Buttigliengo, empresaria y presidenta de Fundación Córdoba Mejora.

Para Buttigliengo hay un rasgo que desde la primaria resume la esencia del liderazgo de Periales: su mirada. “La mirada de Luciana es firme, profunda, transparente… es 360°, mira hacia adentro también”, describió durante la conversación. Y agregó que su forma de observar el mundo es clave en la conducción de los equipos y proyectos que Periales lleva a cabo. Al describir a su amiga y al trabajo que desarrolla en Neverland, Natalia dice orgullosa que Luciana Periales “es la persona más resiliente” que conoce “en el planeta”.

Frente a esa descripción, Periales ofreció una mirada introspectiva sobre su propio estilo de liderazgo, que también fue una confesión al observar el retrato dibujado por la descripción de Natalia Buttigliengo: “Me siento más blanda de lo que se ve acá”. Y agregó que para liderar es muy importante “mirar hacia el futuro, hacia el entorno, a los que te rodean, a uno mismo”.

Para la presidenta y CEO de Neverland, la empatía es otro de los rasgos que caracterizan la conducción femenina. “Una característica del liderazgo femenino es la empatía”, afirmó, y explicó que es una cualidad que busca cultivar de manera consciente en su rol dentro de la organización.

Su manera de liderar, según definió ella misma, tiene que ver con la autenticidad y con la conexión con las personas. “Trato de conectarme con el corazón y de liderar desde adentro mío. Y eso soy yo”.

En ese intercambio entre la mirada externa y la introspección se construye el retrato de una líder que combina sensibilidad, resiliencia y capacidad de decisión. Una huella que, en el mundo del entretenimiento y los negocios, se sostiene tanto en la estrategia empresarial como en la manera de vincularse con los demás.

